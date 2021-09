Dal 5 al 10 settembre 2021 torna AD Digital Design Week

AD Digital Design Week torna dal 5 al 10 settembre 2021. Si tratta di un palinsesto di contenuti digitali dedicati al design che nella sua prima edizione ha registrato oltre 38mila visite e 76mila pagine viste in meno di sette giorni, con una social total reach che superava i 3.5 milioni e oltre 227mila total views.

Un’iniziativa digitale pensata insieme al Supersalone, il nuovo evento Speciale 2021 targato Salone del Mobile. Milano che vede un nuovo format e la direzione della neo-presidente Maria Porro con un curatore d’eccezione, l’architetto Stefano Boeri. Si tratta di uno dei primi grandi eventi pubblici organizzati dopo la pandemia su scala mondiale.

AD Italia per l’occasione ha pensato a un ricco palinsesto digitale dedicato proprio alla cinquantanovesima edizione del Salone per raccontare le novità degli ultimi 18 mesi.

Report quotidiani, video, IG Live e takeover in tempo reale sono solo alcuni degli strumenti che AD Italia utilizzerà per raccontare la manifestazione più attesa e la città di Milano, che da sempre la ospita. Ogni giorno un reportage online sul sito di AD.it racconterà il meglio delle giornate della Milano Design Week 2021. Anticipazioni, novità, eventi, installazioni e tendenze in tempo reale: i contenuti raccolti durante la settimana saranno condivisi con molte delle edizioni digitali internazionali di Architectural Digest.

L’obiettivo è una narrazione sinergica di respiro sempre più global, capace di comunicare i progetti e i prodotti ai consumatori e agli addetti ai lavori di tutto il mondo. Ci saranno anche video “AD Confidential” sul profilo Instagram di AD Italia (@ad_italia) in cui i protagonisti del mondo del design ci racconteranno i progetti più significativi: da Nina Yashar di Nilufar a Rossana Orlandi, passando per Luisa delle Piane, Dimorestudio, Cristina Celestino e Studiopepe. Non mancheranno come di consueto le dirette Instagram con designer e architetti: da Piero Lissoni a India Mahdavi, da Paola Navone a Konstantin Grcic, fino a Sara Ricciardi e Matteo Thun, solo per citarne alcuni.

Inoltre in occasione del Supersalone, AD Italia e Vogue Italia si uniscono a Cassina, brand icona del design Made in Italy, in un’iniziativa esperienziale e digitale senza precedenti, per indagare sui processi creativi che portano alla nascita di qualcosa di unico e fuori dall’ordinario. Due tavoli di confronto in diretta Instagram, con quattro ospiti protagonisti di ambiti differenti – moda, arte, recitazione e architettura – daranno vita al Digital Day “Out Of Ordinary” ispirato dal rivoluzionario design di Soriana, il modello ideato da Afra e Tobia Scarpa, vincitore del Compasso d’Oro nel 1970.

L’appuntamento è per il 10 settembre alle ore 14:00 con Massimo Giorgetti e Milovan Farronato, insieme a Sara Sozzani Maino di Vogue Italia e Alessandra Pellegrino di AD Italia.

L’appuntamento delle ore 18:30 ospiterà invece il confronto tra Bianca Felicori e Giuseppe Dave Seke, con Elena Dallorso di AD Italia e Italo Pantano di Vogue Italia.