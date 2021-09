Covid, secondo una ricerca gli insegnanti non rischiano di più

Non c’è stato maggior rischio di ricovero ospedaliero per covid-19 per gli insegnanti e i loro familiari durante l’anno accademico 2020-21 rispetto ad adulti simili in età lavorativa, anche durante i periodi in cui le scuole erano completamente aperte. A sostenerlo uno studio scozzese pubblicato The BMJ. “Possiamo ipotizzare che le scuole non siano un ambiente ad alto rischio, diverso dall’ambiente lavorativo “medio”. È anche possibile che gli insegnanti non siano a rischio più elevato perché sono generalmente più sani o più attenti ai comportamenti correlati al covid-19 rispetto ad altri gruppi professionali” sostengono i ricercatori. La maggior parte degli insegnanti nello studio erano giovani donne con salute generalmente buona, e quindi erano a basso rischio assoluto di covid-19 grave e ricovero ospedaliero con covid-19. Inoltre, i ricercatori hanno deciso di confrontare il rischio di covid-19 tra gli insegnanti e i loro familiari con gli operatori sanitari e gli adulti in età lavorativa nella popolazione generale, utilizzando i dati del sistema sanitario scozzese da marzo 2020 a luglio 2021. Durante il successivo periodo di chiusura della scuola (inverno 2020/21), gli insegnanti e i loro familiari hanno nuovamente mostrato un rischio di ricovero ospedaliero inferiore di circa il 50% rispetto alla popolazione generale. Nel primo periodo di piena apertura della scuola (autunno 2020), il rischio di ricovero ospedaliero degli insegnanti è aumentato di circa 2,4 volte, raggiungendo un livello simile a quello della popolazione generale. E nel periodo estivo del 2021, quando erano aperte anche le scuole ed era in corso la vaccinazione della popolazione scozzese, si è registrato un aumento minore di circa 1,7 volte. Non è stato osservato alcun aumento del rischio relativo di covid-19 grave tra gli insegnanti e i loro familiari durante entrambi i periodi e i rischi di ricovero ospedaliero erano sostanzialmente simili tra i diversi settori dell’insegnamento. I risultati mostrano che nel periodo iniziale di chiusura della scuola (primavera/estate 2020), il rischio di ricovero ospedaliero con covid-19 era inferiore di circa il 50% negli insegnanti e nei loro membri della famiglia rispetto alla popolazione generale. Al contrario, durante questo stesso periodo, il rischio era quasi 4 volte più alto nei pazienti che incontrano gli operatori sanitari e quasi il doppio nei loro familiari. Questo è uno studio osservazionale, – riferiscono gli autori – quindi non è possibile stabilire la causa e i ricercatori indicano alcune limitazioni, come l’impossibilità di collegare un piccolo numero di insegnanti alle cartelle cliniche e la mancanza di informazioni dettagliate su fattori come la dimensione della classe e le misure di controllo all’interno delle singole scuole. I ricercatori riconoscono che la rapida adozione della vaccinazione negli insegnanti potrebbe aver contribuito alla loro protezione durante un periodo in cui la variante delta era comune, ma affermano che questi risultati dovrebbero rassicurare coloro che sono impegnati nell’insegnamento e anche i genitori visto l’inizio del nuovo anno scolastico.