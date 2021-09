Scuola: grande divario tra le Regioni. Ancora non vaccinato il 9,55% del personale docente e ata

Procede, nonostante le polemiche contro l’obbligo della certificazione verde, la campagna di vaccinazione per immunizzare il personale docente e ata. Solo nell’ultimo mese si sono sottoposti al vaccino 80mila lavoratori della scuola e, attualmente, solo il 9,55% del totale, pari a 138.435 persone, non ha effettuato la prima dose di vaccino. Questi i dati che emergono dal report settimanale (aggiornato al 27 agosto) del Governo.

Permane, tuttavia, un grande divario tra le Regioni. le più virtuose sono il Lazio e l’Abruzzo con oltre il 97% di personale con almeno una dose fatta. In fondo alla classifica nazionale la provincia di Bolzano con il 36,09% che non ha fatto neanche la prima dose, Sardegna (32,68%) e Calabria (29,80%).

Tra i più giovani (per i quali, lo ricordiamo, non vige l’obbligo del green pass per entrare a scuola) quasi il 60% degli under 19 ha fatto almeno la prima dose. Percentuale che sale al 76% tra i ventenni.

Nel dettaglio sono 1.266.800 i docenti e il personale che hanno fatto la prima dose, pari all’87,41%, ai quali si aggiungono 43.953 persone (90,45%) che hanno fatto il vaccino monodose. In totale il personale della scuola completamente vaccinato ammonta a 1.221.536 (84,29%).