Autogrill, nuovo contratto per l’apertura di 6 punti vendita all’Aeroporto di Bali

Il Gruppo Autogrill tramite la propria controllata HMSHost International, si è aggiudicato un nuovo contratto per l’apertura di altri sei punti vendita all’interno dell’Aeroporto Internazionale I Gusti Ngurah Rai di Bali, in Indonesia. Il contratto, con ricavi stimati di oltre 34 milioni di euro per 6 anni prevede l’apertura di sei nuovi locali, distribuiti tra le partenze e gli arrivi internazionali e nazionali dell’aeroporto, e si aggiunge a quello annunciato a maggio di quest’anno che ha portato all’aggiudicazione di cinque locali per cinque anni. HMSHost International, informa una nota, con questi nuovi contratti conterà nell’aeroporto di Bali 12 punti di ristoro, pronti a soddisfare le esigenze di oltre 25 milioni di passeggeri all’anno.