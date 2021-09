Mps, Amco entra nella data room

Da qualche giorno si sono diffuse indiscrezioni in merito ad un possibile interessamento del Mediocredito Centrale ad alcuni asset del Monte dei Paschi. Ora, la banca toscana, su sollecitazione della Consob ha confermato con un comunicato l’accesso ad una partizione della data room al Mediocredito Centrale, aggiungendo informazioni relative ad una selezione di sportelli bancari.

Mediocredito Centrale sarebbe quindi disponibile a valutare l’acquisto delle filiali Mps in Puglia e Sicilia, le quali andrebbero a concorrere con Unicredit, molto presente in quelle aree. Non ci sarebbe invece l’interesse all’acquisizione del marchio Mps. Infine, secondo fonti vicine al dossier, non sarebbero nel perimetro della trattativa con MCC neanche Mps Capital Services né il Consorzio informatico.

La banca toscana ha anche detto di avere predisposto una data room focalizzata sugli aspetti inerenti ai crediti deteriorati e crediti classificati come Stage 2, alla quale ha avuto accesso Amco, la cui società è controllata dal ministero dell’Economia e specializzata nella gestione degli Npl.

Intanto entro i primi dieci giorni di settembre da Unicredit dovrebbero arrivare aggiornamenti in merito all’analisi condotta su Mps: la banca milanese, salvo proroghe della due diligence, si ritroverà a discutere con il ministero dell’Economia il perimetro delle attività di Mps a cui è interessata. Fra le condizioni poste dall’amministratore delegato, Andrea Orcel, per far riuscire l’operazione ci sono che sia neutrale per il capitale di Unicredit e che ne accresca l’utile per azione.

La definizione del perimetro è punto principale che dovrà precedere la quantificazione dell’aumento di capitale che il ministero dell’Economia dovrà realizzare su Mps prima della cessione. L’aumento ha un valoro di circa 2,5-3 miliardi di euro. Solo a quel punto UniCredit potrà ottenere e beneficiare della misura sulle Dta, le imposte attive differite trasformabili in un credito fiscale per 2,2 miliardi di euro. Queste però devono essere utilizzate entro la fine dell’anno, eccezione potrebbe fare una proroga dell’ultima ora.