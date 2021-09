Emilia-Romagna, calano i premi Rc auto del 13,62%

Per assicurare un veicolo a quattro ruote in Emilia Romagna occorrono, in media, 395,84 euro, vale a dire il 13,62% in meno rispetto ad un anno fa e un costo addirittura leggermente inferiore rispetto a quanto rilevato a giugno (-2,3%). Lo rileva l’Osservatorio di Facile.it. Il calo dei prezzi evidenziato negli ultimi dodici mesi è stato registrato, seppur in misura differente, in tutta la regione, con una diminuzione a doppia cifra in ogni area: ribasso record per la provincia di Forlì-Cesena (-15,85%), seguita da quelle di Reggio Emilia (-14,04%), Modena (-14,03%,) e Bologna (-13,98%).

Diminuzioni inferiori alla media regionale, invece, per le province di Ravenna (-13,56%) e Ferrara (-13,40%). Chiudono la classifica le province di Parma (-12,26%), Rimini (-12,07%) e Piacenza (-10,49%). In valori assoluti, a luglio 2021, Rimini si è confermata la provincia più costosa della regione (premio medio 436,14 euro), Ferrara la più economica (368,96 euro).