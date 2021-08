Delta Airlines, tassa di 200 dollari al mese per chi non vuole vaccinarsi

Non vuoi vaccinarti? Negli Usa allora sarai costretto a pagare 200 dollari al mese di assicurazione sanitaria, oltre a un tampone settimanale. La decisione è stata presa dalla compagnia aerea Delta Airlines, la quale ha comunicato sul sito:

“A partire dal 1° novembre, i dipendenti non vaccinati iscritti al piano sanitario basato sull’account di Delta Airlines saranno soggetti a un supplemento mensile di 200 dollari. La degenza ospedaliera media per COVID-19 è costata a Delta Airlines 50.000 dollari a persona. Questo supplemento sarà necessario per affrontare il rischio finanziario che la decisione di non vaccinare sta creando per la nostra azienda. Nelle ultime settimane dall’ascesa della variante B.1.617.2, tutti i dipendenti di Delta Airlines che sono stati ricoverati con COVID non erano completamente vaccinati”.

Delta Airlines è una delle più grandi compagnie aeree al Mondo. Quindi la scelta della compagnia aerea è prettamente finanziaria. Come molte grandi aziende, Delta paga le spese mediche dei propri dipendenti con oneri che diventano sempre più alti, soprattutto in caso di ricoveri. Non si parla solo dei 200 dollari, nel comunicato, ma anche di altri temi di comportamento e di controllo:

Con effetto immediato, i dipendenti non vaccinati dovranno indossare le mascherine in tutti gli ambienti interni di lavoro.

Dal 12 settembre, tutti i dipendenti statunitensi che non sono completamente vaccinati dovranno fare un test COVID settimanalmente mentre i tassi di casi nella comunità sono alti. Quelli con un risultato positivo dovranno isolarsi e rimanere fuori dal posto di lavoro.

Dal 30 settembre, in conformità con le leggi statali e locali, la protezione retributiva COVID sarà fornita solo alle persone completamente vaccinate che stanno vivendo un’infezione rivoluzionaria.

Anche altre imprese stanno seguendo l’esempio. Un certo numero di datori di lavoro, dalle reti ospedaliere alla Disney, ha deciso di richiedere semplicemente che i loro lavoratori vengano vaccinati o sottoposti a test. Un consulente aziendale ha dichiarato al New York Times che circa 50 aziende avevano parlato con lui dell’imposizione di questo tipo di sanzioni.