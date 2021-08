Toshiba: trattative per opzioni strategiche con quattro società private equity

|

A seguito degli ultimi scandali, la conglomerata giapponese Toshiba, sarebbe in trattative con almeno quattro società di private equity globali per saggiare le loro idee in merito alla sua nuova strategia. Lo hanno riferito alla Reuters fonti a conoscenza della questione, indicando che fra le società coinvolte ci sono KKR, Blackstone, Bain Capital e la canadese Brookfield.

Toshiba è reduce da uno scandalo e da un’accusa di collusione con il governo nipponico, per presunte pressioni su investitori internazionali volte a sollecitarne l’acquisto, che ha portato anche alle dimissioni del numero uno del Gruppo. E senza dimenticare le tensioni emerse in seno all’azionariato a seguito della contestata offerta presentata da CVC Capital, che valutava Toshiba 20 miliardi di dollari. In realtà, ai prezzi di oggi, la sua capitalizzazione è di 19 miliardi.

Le quattro papabili – non si capisce se per un’offerta su tutto o parte del Gruppo – sarebbero state contattate dal Comitato di revisione strategica per presentare alcune idee, ma il processo potrebbe anche non portare alla presentazione di un’offerta formale.

Nella recente call con gli analisti per la presentazione dei risultati trimestrali, il Ceo di Toshiba Satoshi Tsunakawa ha detto di essere “fortemente impegnato nel dialogo non solo con gli azionisti, ma anche con gli investitori finanziari e strategici”.