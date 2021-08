KnowBe4 lancia un kit di risorse per la difesa dai crescenti attacchi informatici

KnowBe4 mette a disposizione degli amministratori IT risorse gratuite per la sicurezza informatica a sostegno delle loro iniziative di formazione per accrescere la consapevolezza in materia di sicurezza

KnowBe4, il fornitore della maggiore piattaforma al mondo di phishing simulato e formazione per accrescere la consapevolezza in materia di sicurezza, ha lanciato oggi un kit di risorse in previsione del Mese della sensibilizzazione sulla sicurezza informatica in ottobre.

Il kit di risorse per il Mese della sensibilizzazione sulla sicurezza informatica di KnowBe4 contiene una guida al kit e idee per campagne per aiutare gli amministratori IT ad avviare iniziative, un piano di formazione settimanale, due video formativi gratuiti, infografiche, elenco di suggerimenti e sfondi per desktop.

“Queste risorse per la sicurezza informatica che stiamo offrendo agli amministratori IT sono intese a sostenere i loro piani in ambito formativo e altre iniziative di sensibilizzazione sulla sicurezza in previsione del Mese della sensibilizzazione sulla sicurezza informatica in ottobre” ha affermato Stu Sjouwerman (nella foto), Amministratore delegato di KnowBe4.