Ricavi in crescita a 1,15 milioni di euro nel 1° semestre per Itway

La società quotata sull’MTA e attiva nel settore dell’IT, Cyber Security, AI e Big Data, Itway, ha comunicato i dati pre-consuntivi del primo semestre 2021 della controllata 4Science, società partecipata al 100% e consolidata nel bilancio di Itway, specializzata nel mercato dei Big Data, dei Digital Repositories e dei Data Management Systems.

“Al termine del semestre i progetti in corso di lavorazione sono oltre 70, con un’ottima pipeline anche per il secondo semestre dell’anno”, si legge in una nota, dove viene evidenziato che “4Science si conferma un’azienda con un connotato di forte internazionalità, dato ribadito dal fatto che oltre il 75% dei clienti sono esteri, principalmente in Europa, USA, LATAM, FAR EAST”.



I ricavi che la società ha registratocsono pari a 1,156 milioni di euro, in crescita del 37% rispetto ai primi sei mesi del 2020. Il Gross Margin è cresciuto del 36% anno su anno ed è stato pari al 91% dei ricavi. L’EBITDA si è assestato a 401 mila euro, in crescita dell’82% e pari al 34,7% dei ricavi. Il Cash Flow operativo semestrale è stato di 443 mila euro, con cash conversion del 38% dei ricavi e del 110% dell’EBITDA.