Le 10 spiagge per cani più belle d’Italia

Sono molte le spiagge per cani in Italia, anche se la loro presenza varia da regione a regione. In questo articolo ti portiamo alla scoperta delle più belle spiagge attrezzate per cani, 10 stabilimenti Pet Friendly che non puoi perdere.

1. Doggy beach Lignano

Spiaggia per cani a Lignango Sabbiadoro, Udine, Friuli Venezia Giulia.

La Doggy Beach di Lignano sta per festeggiare un decennio dedicato agli amici a 4 zampe, dobbiamo infatti ammettere che è stata una delle prime spiagge in termini di innovazione e servizi dedicati ai nostri amici a 4 zampe.

Innanzitutto la sua posizione strategica la colloca molto vicino ad una strada che è pedonale, per cui nessun rischio per i nostri 4 zampe! In secondo luogo è interamente recintata per garantire ancora più sicurezza ai cani che accedono alla spiaggia

Servizi Doggy Beach Lignano:

105 Postazioni dedicate agli amici a 4 zampe

Chiosco bar con libero accesso per gli amici a zampe

Nebulizzatori per cani per rinfrescarsi nelle ore più calde

Campo di agility-dog dove poter correre in tranquillità

dove poter correre in tranquillità Presenza di un istruttore cinofilo altamente qualificato sempre a disposizione con un ricco programma di animazione

altamente qualificato sempre a disposizione con un ricco programma di animazione Servizio veterinario per tutte le patologie che possono sorgere durante la permanenza in spiaggia dei vostri amati cani

per tutte le patologie che possono sorgere durante la permanenza in spiaggia dei vostri amati cani Specchio acqueo delimitato in modo da garantire in tutta sicurezza l’accesso in mare dei cani

in modo da garantire in tutta sicurezza l’accesso in mare dei cani Angolo shop dedicato ai cani , dove troverete ciò che vi serve per trascorrere la giornata al mare con il vostro amico, come guinzagli, ciotole, giochini

, dove troverete ciò che vi serve per trascorrere la giornata al mare con il vostro amico, come guinzagli, ciotole, giochini Spazio toelettatura self-service , utile dopo aver trascorso l’intera giornata in spiaggia, per rientrare con il massimo dell’igiene, pulito, igienizzato ed asciutto

, utile dopo aver trascorso l’intera giornata in spiaggia, per rientrare con il massimo dell’igiene, pulito, igienizzato ed asciutto Tanto amore da parte di tutto lo staff della Doggy Beach per i vostri cuccioli

2. Tamerici

Spiaggia per cani a Rosolina Mare, Rovigo, Veneto.

Il bagno Tamerici nasce 10 anni nel suggestivo e bellissimo Parco del Delta del Po nel 2011 ed è stata da subito dedicata totalmente all’accoglienza degli amici a 4 zampe.

Attrezzato adeguatamente per offrire i migliori servizi ai turisti a 6 zampe (cane e proprietario)è stato addirittura insignito con il riconoscimento “Struttura animal-friendly” nella categoria Spiagge dal Ministero del Turismo

Servizi Tamerici Dog:

Spazio interamente dedicato ai tuoi amici a 4 zampe

Postazione con due lettini più uno esclusivo per il vostro cane

Postazioni distanziate tra loro in modo da permettere al tuo cane di muoversi liberamente

tra loro in modo da permettere al tuo cane di muoversi liberamente Ciotola personale da portare sotto l’ombrellone

personale da portare sotto l’ombrellone Area Agility Dog recintata per farlo giocare

recintata per farlo giocare Doccia dedicata e una fontana rinfrescante per farlo rilassare

e una per farlo rilassare Dog Shower per poter portare a casa il tuo cane pulito e asciutto

per poter portare a casa il tuo Accesso al mare con il tuo cane senza limiti di orario

con il tuo cane Veterinario locale a disposizione in caso di necessità

3. Scooby.doo Beach

Spiaggia per cani a Senigallia, Ancona, Marche.

Scooby.doo Beach è il primo stabilimento balneare di Senigallia interamente riservato ai nostri amici a quattro zampe dove tutti i clienti hanno il cane ed amano la loro presenza. Il personale dello stabilimento è molto gentile e preparato, tutto è sempre in perfetto ordine e pulitissimo ed anche gli amici a 4 zampe sono felici di fare il bagno e godersi l’estate in questo periodo. Inoltre per loro moltissimi servizi su misura.

Servizi Scooby.doo Beach:

Bagno in mare per i vostri amici a 4 zampe

per i vostri amici a 4 zampe Noleggio lettini e ombrelloni

Aree recintate grandi e piccole con lettini e ombrelloni

grandi e piccole con lettini e ombrelloni Docce e nebulizzatori dedicati

Area Agility Dog recintata per farlo giocare

recintata per farlo giocare Gelato per i vostri amici a 4 zampe

per i vostri amici a 4 zampe Area social dog

Veterinario in spiaggia a richiesta

4. Rimini Dog no problem

Spiaggia per cani a Rimini, Emilia Romagna-

La spiaggia della costa Adriatica “ Rimini Dog no problem “ fa parte del “Bagno 81 no problem” di Rimini che si trova presso il Bagno 82 , ed è conosciuto per essere un intero stabilimento dedicato ai nostri amici a quattro zampe in grado di offrire tanto spazio oltre comunque ad avere del personale qualificato e tanti, tantissimi servizi animal firendly. Vediamoli assieme.

Servizi Rimini Dog no problem:

Balneazione del cane

Area cani per lasciarlo sgambare in totale sicurezza

2 Aree gioco: area cani piccola taglia e aerea cani grande taglia

area cani piccola taglia e aerea cani grande taglia Corsi gratuiti con educatori certificati

Le docce in spiaggia, il phon asciugatore e il nebulizzatore

Ciotola, annaffiatoio, stuoia e sacchettini

5. La spiaggia di Pippo Albenga

Spiaggia per cani a Savona, Liguria.

La spiaggia di Pippo è una spiaggia per cani in Liguria , proprio di fronte all’Isola Gallinara dove potrai trascorrere in pieno relax le tue vacanze di sole e mare con tuo migliore amico!In questo stabilimento troverete ombrelloni o igloo con lettini e sdraio aree recintate private dove potete tenere il vostro cagnolino libero con voi.

Surplus dello stabilimento sono parcheggio privato, chiosco, servizi e molto spazio a disposizione.

Servizi spiaggia di Pippo Albenga:

Kit di benvenuto per i cani per offrire al vostro cane il necessario benessere e qualcosina in più

per offrire al vostro cane il necessario benessere e qualcosina in più Lettino a misura di cane per coccolare come si deve il vostro amico a 4 zampe

per coccolare come si deve il vostro amico a 4 zampe Ciotola personale per assicurare al cane un’idratazione costante.

per assicurare al cane un’idratazione costante. Docce dedicate ai cani

dedicate ai cani Ice Bau Fai gustare al tuo amico a 4 zampe un gelato fatto apposta per lui! Solo ingredienti adatti alla sua natura.

Fai gustare al tuo amico a 4 zampe un gelato fatto apposta per lui! Solo ingredienti adatti alla sua natura. Eventi cinofili per imparare e divertirsi assieme

per imparare e divertirsi assieme Attività cinofile offerte da istruttori cinofili qualificati.

offerte da istruttori cinofili qualificati. Guinzaglio in prestito con solo moschettone per non deteriorare il vostro con la sabbia

Convenzioni speciali con i veterinari della zona.

della zona. Zona giochi e sgambamento recintata, attrezzata con strumenti di agility

6. Dog Beach San Vincenzo

Spiaggia per cani a San Vincenzo, Livorno, Toscana.

La spiaggia Dog Beach si trova a San Vincenzo, località situata al centro della Costa degli Etruschi, una lingua di terra che da Livorno scende giù fino a Piombino. La sua posizione strategica e gli ottimi collegamenti stradali e ferroviari permettono la collegano rapidamente alle grandi città d’arte. La Dog Beach San Vincenzo è considerata la spiaggia dei cani LIBERI: nessun obbligo di guinzaglio, nessuna limitazione alla balneazione.

Servizi Dog Beach San Vincenzo:

Lettini ed ombrelloni a ben 3 mt l’uno dall’altro così da poter garantire comfort e relax

a ben 3 mt l’uno dall’altro così da poter garantire comfort e relax Docce e fontane Pet perchè l’acqua è un elemento fondamentale nelle calde giornate estive

perchè l’acqua è un elemento fondamentale nelle calde giornate estive Parco Ombreggiato : quasi un ettaro di fresca macchia mediterranea con tavolini e panchine.

: quasi un ettaro di fresca macchia mediterranea con tavolini e panchine. Educatori Cinofili. Oltre a fornire assistenza in spiaggia vengono organizzati corsi privati e di gruppo su appuntamento

Oltre a fornire assistenza in spiaggia vengono organizzati corsi privati e di gruppo su appuntamento Veterinario a disposizione tutte le domeniche

a disposizione tutte le domeniche Pet Shop: Giochi, guinzaglieria, snack e le gettonatissime t-shirt targate Dog Beach

7. Tequila Dog Beach

Spiaggia per cani a Montalto di Castro, Viterbo, Lazio.

Lo stabilimento Tequila Dog Beach si trova nella spiaggia delle Murelle una delle spiagge meno conosciute della zona di Montalto Di Castro, ma è davvero una delle più particolari; Si tratta di una bellissima spiaggia di soffice sabbia grigia, caratterizzata da un litorale lungo oltre 800 metri orlato da suggestive dune ricche di vegetazione. Il Tequila Dog Beach semplicemente è… il paradiso per gli amici a quattro zampe, perfetto per chi desidera trascorrere vacanze rilassanti in un ambiente tranquillo e familiare e gustare ottimi aperitivi ammirando la natura e i tramonti mozzafiato vista Argentario.

Servizi Tequila Dog Beach:

Ciotola acqua per il benessere del tuo amico a 4 zampe

Kit di Benvenuto per sorprenderti con un piccolo pensiero

Docce per rinfrescare il tuo cane

Veterinario convenzionato a richiesta a disposizione

8. Pirate Dog Beach

Spiaggia per cani a Amantea, Cosenza, Calabria.

Ci troviamo ad Amantea, splendido borgo calabrese non troppo distante da Cosenza e Catanzaro, ad appena una manciata di chilometri dall’ altrettanto nevralgica città di Paola (uno dei più bei gioielli della costa tirrenica). In questo meraviglioso contesto è inserita la spiaggia Calabra dedicata agli amici a 4 zampe, ecco i servizi che offre.

Servizi Pirate Dog Beach:

Kit di Benvenuto .Tutto il necessario per offrire al vostro cane il giusto comfort con pallina per gioco in acqua e snack.

Ciotola personale .

. Doccia dedicata per tornare a casa freschi e puliti

per tornare a casa freschi e puliti Attività Cinofile con educatori Enci dedicati

Guinzaglio a richiesta per non usurare il tuo!

Lettino a misura cane

Ice Bau, un gelato per deliziare e rinfrescare il palato del tuo amico a 4 zampe

un gelato per deliziare e rinfrescare il palato del tuo amico a 4 zampe Veterinario convenzionato a richiesta a disposizione

convenzionato a richiesta a disposizione Dog Selfie . Scattare una foto ricordo con il tuo amico a 4 zampe dopo una giornata di divertimento non ha prezzo!

. Scattare una foto ricordo con il tuo amico a 4 zampe dopo una giornata di divertimento non ha prezzo! Veterinario a richiesta

a richiesta Zona Giochi. Area sgambamento recintata, attrezzata con strumenti di agility e piscina per cani dove potervi divertire col vostro amico da soli o con un istruttore.

9. Playa Sole e Luna

Spiaggia per cani a Taormina, Messina, Sicilia.

Lido Playa SoleLuna sorge nella splendida Baia di Taormina, tra Mazzarò e Letojanni, coniugando ricercatezza degli ambienti ed un’attenta professionalità nel rispondere a tutte le esigenze del cliente: amici a quattro zampe ed i loro padroncini. In questa spiaggia la dedizione e l’ amore per gli animali sono la garanzia per una vacanza al mare in compagnia del tuo fidato amico.

Servizi Playa Sole e Luna:

Veterinario a richiesta

Dog Sitter a richiesta

Brandine

Ciotole

Guinzagli

Sacchetto per le deiezioni

10. Agribeach Salento

Spiaggia per cani a Marina di Salve, Lecce, Puglia.

Perché AGRI-BEACH? Perché, si sviluppa su un terreno retro dunale esteso per circa 5 ettari, dove viene coltivato direttamente buona parte degli alimenti utilizzati per la ristorazione nel chiosco: ortaggi appena colti vengono utilizzati per piatti freddi e caldi, con l’aggiunta di prodotti che provengono dall’azienda agricola della proprietaria. Lo stabilimento è dotato di una zona per i clienti con animali e di una zona per i clienti che non ne possiedono.

Servizi Agribeach Salento:

I cani hanno a disposizione croccantini, ciotola con acqua fresca potabile, dog-doccia, kit per i bisogni, un’area gioco a quattro zampe, e uno sgambatoio in una zona riservata.

Inoltre hanno accesso in tutta l’area di Eden Salento e possono fare il bagno in uno specchio d’acqua ben preciso, senza dimenticare però il buon senso civico e il rispetto del demanio

Italia sempre più pet friendly

Come abbiamo visto il numero di spiagge pronte ad accogliere i nostri amici a 4 zampe sono in crescita di anno in anno anche se ancora molto c’è da fare. Troppi divieti infatti che arrivano direttamente dalle amministrazioni comunali per quanto concerne l’accesso e la balneazione dei cani, rendono il lavoro difficile per chi vorrebbe soddisfare le esigenze di un segmento turistico in costante ascesa, quello del Turista a 6 zampe.