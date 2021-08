Industria, produzione giugno cresce a +1% mese, +13,9% anno

Secondo l’Istat, nel mese di giugno l’indice destagionalizzato della produzione industriale è aumentato dell’1% rispetto al mese precedente. A queste considerazioni, l’Istituto aggiunge che anche nel secondo trimestre il livello della produzione cresce dell’1% rispetto a quello trascorso.

Corretto per gli effetti di calendario, a giugno l’indice complessivo aumenta in termini tendenziali del 13,9% (i giorni lavorativi di calendario sono stati 21 come nel mese di giugno 2020).

“Incrementi tendenziali rilevanti caratterizzano quasi tutti i comparti: +20% per i beni intermedi, +16,2% per i beni strumentali e +10% per i beni di consumo; più contenuta è l’incremento relativo all’energia (+2,1%)”, commenta l’Istat.