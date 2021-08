Saliscendi / LaVerità

di Cesare Lanza per LaVerità

Villa Mondadori

La grandiosa abitazione di Milano è stata venduta per 20 milioni di euro.

Ha 15 camere, 15 bagni, spa, cinema, palestra e un ampio parco in quartiere d’oro: a poca distanza, la villa di Berlusconi. La villa Mondadori è sempre stata di un unico proprietario e sempre vissuta come abitazione. Fu ideata dall’architetto Steno Sioli Legnani nel 1897 per l’imprenditore tessile Crespi.





Elettra Lamborghini

Una bellissima foto in bikini giallo, gli slip ridotti al minimo. Elettra mostra prorompenti forme. E si lascia andare a una battuta:

«Ciao da noi tre». Ma chi è il terzo? I fan fanno ironia: «Quelli sono due meloni». Con un sospetto: la Lamborghini è incinta? Lei nega tutto, scherzando sui chili presi. I giornali rosa non capiscono e lei, come fa sempre, si diverte molto.





Matteo Salvini

Arriva una perizia che scagionai! leader della Lega da qualsiasi accusa nel procedimento iscritto contro ignoti dalla Procura di Genova per la sparizione dei 49 milioni di euro di rimborsi elettorali. Si va verso l’archiviazione, per inconsistenza dell’accusa e totale mancanza di prove. Alla faccia della sinistra e dei giornali, che si erano scagliati velenosamente contro Salvini.

Kim Jong-un

Una inquietante macchiagli spunta in testa e suscita il panico in Corea del Nord. È il nuovo giallo sulle condizioni di salute di Kim Jong-un. Impossibile una diagnosi. Da tempo il dittatore preoccupa per la salute. E dal maggio 2020 non era più apparso in pubblico, salvo mostrare una macchia scura sul braccio. Per i medici, il livido era collegabile a ipotetici problemi

cardiaci.

Paolo Mieli

Gli umori politici del giornalista sono variabili, incostanti. Tiene banco

stavolta per alcune inattese dichiarazioni. «Da 30 anni se vince la destra si muove un giudice»: una vera bomba mediatica. «Purtroppo la sinistra italiana, da molti anni, quando si tratta di andare al voto dice che non è il momento perché c’è il pericolo che vincano le destre. E allora sei costretto a chiamare Draghi».

Chiara Ferragni

Uno tsunami di insulti perla lussuosa villa in Costa Smeralda e per quanto paga. A molti (rosiconi?) non va giù. In affitto una villa descritta così da Gallura Oggi, quotidiano locale. «La villa è lussuosissima, zona abitabile di ben 650 metri quadri. Piscina, nel cortile un campo da basket, poi un teatro, una sala fitness e sette camere da letto». 3.500 euro a notte.