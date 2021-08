Siglato accordo di partnership industriale tra Olivetti-Gruppo Tim e SECO

SECO ed Olivetti, digital factory IoT del Gruppo TIM, rafforzano la partnership industriale. Previsto il lancio di soluzioni hardware e software in co-sviluppo a marchio “Olivetti powered by SECO”. Massimo Mauri (CEO SECO) e Roberto Tundo (CEO Olivetti) saranno disponibili mercoledì 1 settembre alle 15.00 CET per illustrare gli effetti economici della partnership

Olivetti SpA (“Olivetti”), digital farm per le soluzioni IoT del Gruppo TIM, e SECO SpA (“SECO”), centro di eccellenza nel campo dell’innovazione tecnologica e dell’Internet of Things, hanno siglato un accordo di partnership pluriennale per lavorare congiuntamente allo sviluppo e alla commercializzazione di soluzioni hardware e software intelligenti, a supporto dell’accelerazione dei processi di digitalizzazione delle aziende.

In virtù dell’accordo, SECO rafforza la partnership industriale con Olivetti per la fornitura di dispositivi hardware già inclusi nell’attuale catalogo prodotti di SECO, oltre che per lo sviluppo congiunto di soluzioni hardware e software da realizzare appositamente per Olivetti e da distribuire con marchio “Olivetti powered by SECO”. SECO porrà inoltre a disposizione di Olivetti le competenze di intelligenza artificiale e data analytics del team SECO Mind per l’integrazione e lo sviluppo di soluzioni software orizzontali e multi-layer di proprietà di quest’ultima, pienamente integrabili con la soluzione Olivetti di Business Services Automation. Tali soluzioni troveranno applicazione sia nei settori in cui Olivetti ha già avviato delle proposizioni specifiche (smart cities, servizi urbani, automazione industriale, smart agriculture etc.) sia nel settore dei sistemi digitali di pagamento e, in generale, per il mondo degli oggetti connessi.

La partnership è stata pensata per accelerare l’evoluzione digitale delle Aziende clienti del Gruppo TIM sia nel settore Large sia Small Medium Enterprise nonché della Pubblica Amministrazione, ed i prodotti realizzati da Olivetti attraverso la partnership industriale con SECO verranno venduti in esclusiva dalla rete commerciale TIM.

Questo accordo consente ad Olivetti di razionalizzare in modo importante la propria supply chain ed accelerare il time-to-market dei propri prodotti, potendo contare sulle competenze di R&D di SECO in qualità di partner tecnologico e fornitore preferenziale di Olivetti per il mondo delle soluzioni IoT: SECO si occuperà infatti di assicurare gli standard qualitativi e l’efficienza del ciclo di realizzazione del prodotto, nonché della gestione della supply chain e dell’ottimizzazione delle attività legate al processo produttivo. Inoltre, SECO metterà a disposizione i propri team di System Integration, Hardware Development, Software Development, Validation & Verification, oltre che i propri laboratori di simulazione e testing, così da ridurre al minimo i tempi di certificazione e lancio sul mercato dei nuovi prodotti sviluppati nell’ambito della partnership.

La strategia commerciale e la roadmap dei prodotti in co-sviluppo saranno concordate e coordinate da un Comitato direttivo al quale prenderanno parte, tra gli altri, i CEO di Olivetti e SECO. Detto comitato sarà supportato da team interaziendali dedicati alla definizione delle linee guida tecniche, operative e commerciali per la diffusione delle soluzioni sviluppate nell’ambito della partnership.

“Siamo convinti che la digitalizzazione, l’Internet delle cose e l’Intelligenza artificiale rappresentino delle opportunità fondamentali per lo sviluppo e l’aumento della competitività delle imprese italiane. Abbiamo trovato in SECO un partner ideale per accelerare la diffusione di queste tecnologie abilitanti nel tessuto industriale del nostro Paese”, ha dichiarato Giovanni Ronca, Presidente di Olivetti.

“Il tessuto produttivo industriale italiano e la Pubblica Amministrazione hanno a disposizione da oggi, grazie a questo accordo di partnership industriale tra Olivetti e SECO, un partner primario per cogliere un’opportunità imperdibile di sviluppo ed evoluzione digitale riprendendo, in tal modo, un percorso di crescita economica sostenibile e duratura grazie anche a quanto il PNRR, in tali ambiti, mette oggi a disposizione”, ha dichiarato Roberto Tundo, CEO di Olivetti.

“Siamo entusiasti di iniziare questa collaborazione industriale con Olivetti e con il Gruppo TIM. Oggi più che mai l’esigenza di digitalizzazione è sempre più diffusa in ogni ambito industriale, e l’unione delle tecnologie di SECO e Olivetti con la forza della rete commerciale di TIM rappresenta un’opportunità unica per rispondere efficacemente a questi bisogni e per accelerare ulteriormente la nostra crescita organica”, ha dichiarato Massimo Mauri, CEO di SECO.