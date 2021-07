I TOP AMBASCIATORI ITALIANI NEL MONDO

Francesco AZZARELLO

Qualifica: Ambasciatore d’Italia in Brasile

Voto: 6+

Palermitano doc, ha alle spalle una lunga carriera diplomatica che dura da oltre 35 anni. Specializzato di Disarmo e Controllo degli Armamenti ha girato il mondo: dall’Albania all’Iran fino a Rappresentare l’Italia all’ONU e nei Paesi Bassi. Lodevole nel suo impegno per la conversione e sostenibilità energetica.



Roberto CANTONE

Qualifica: Ambasciatore d’Italia in Arabia Saudita

Voto: 7

Diplomatico esperto e istituzionale, è stato nominato nel 2005 Cavaliere Ufficiale dell’Ordine al Merito della Repubblica. Il suo obiettivo è di facilitare la relazione Roma-Riad e aiutare le imprese nazionali nel conquistare il mercato estero nonostante l’asimmetria negli scenari globali e le aspettative dei due Paesi. Molto attento ai temi di Intelligenza Artificiale e Robotica, è sulla giusta strada.



Teresa CASTALDO

Qualifica: Ambasciatrice d’Italia in Francia

Voto: 6+

Una professionista che ha saputo conquistare una delle ambasciate più ambite e prestigiose. Il suo è un approccio di slancio europeista e ambizioso che, negli ultimi anni, ha mantenuto con precario equilibrio.



Vincenzo DE LUCA

Qualifica: Ambasciatore d’Italia in India

Voto: 7-

Orgogliosamente molisano, non va confuso con il suo omonimo partenopeo. L’internazionalizzazione del sistema economico è la sua area di expertise, ma la pandemia ha messo a dura prova il suo operato.



Andrea FERRARI

Qualifica: Ambasciatore d’Italia in Canada

Voto: 7-

Subentrato al posto di Claudio Taffuri, da maggio 2021 inizierà una nuova avventura a Ottawa, dove vuole “continuare a lavorare per favorire lo sviluppo delle già ottime relazioni bilaterali”.



Luca FERRARI

Qualifica: Ambasciatore d’Italia nella Repubblica Popolare Cinese

Voto: 7+

Nel corso della sua trentennale esperienza in campo diplomatico, ha conquistato tutti con la sua affabilità, disponibilità e tenacia. L’Italia ha puntato fortemente sull’asse transatlantico con la Cina, ma come nella favola di Pollicino quelle poche briciole che costeggiavano la via della Seta sono sparite trasformando l’accordo in una delusione vera e propria.



Giorgio STARACE

Qualifica: Ambasciatore d’Italia in Giappone

Voto: 6½

Una delle colonne portanti dell’impianto diplomatico del Paese, ha ricoperto ruoli di prestigio durante i lunghi anni di carriera. Trasferitosi come successore di Giorgi nel 2017, sa riconoscere il valore e l’importanza degli investimenti nel commercio marittimo nel Pacifico e ha molto a cuore l’energia rinnovabile e sostenibile, una passione di famiglia.



Pasquale TERRACCIANO

Qualifica: Ambasciatore d’Italia in Russia

Voto: 6-

Ha iniziato la propria carriera come Principe del Foro prima di dedicarsi all’ambito più internazionale: nominato console a Rio de Janeiro nel 1985, la sua vita lavorativa è costellata di nomine sempre più ambite e famose. È una figura decisiva per l’asse Campania-Russia riguardante il vaccino Sputnik dimostrando la propria veracità napoletana doc, ma il nostro zar tra non molto dovrà tornare a casa.

Raffaele TROMBETTA



Qualifica: Ambasciatore d’Italia nel Regno Unito



Voto: 6+



Classe 1960, è un professionista che ha mosso i propri primi passi nel Consolato britannico e, spinto dalla sua dolce metà Victoria, ha accettato questo ruolo tutt’altro che facile. Ironicamente si ritrova a dover gestire le complicate conseguenze della Brexit: come la sua controparte televisiva è “sempre pronto a dare fiato alle ingiustizie”.

Armando VARRICCHIO

Qualifica: Ambasciatore d’Italia in Germania

Voto: 6½

Avrebbe dovuto mettere ordine negli Stati Uniti, ma in realtà le sue sono state promesse non mantenute. Per la questione Chico Forti gli consigliamo bellissima canzone di Noemi dal titolo “Sono solo parole”. Nel suo nuovo ruolo a Berlino, però, siamo sicuri che saprà rimanere a galla con stile.

Mariangela ZAPPIA

Qualifica: Ambasciatrice d’Italia negli Stati Uniti d’America

Voto: 7+

Prima donna a ricoprire questo ruolo di prestigio, un curriculum di tutto rispetto: mantovana di origine, è stata rappresentante permanente dell’Italia presso le Nazioni Unite, la Nato e l’Unione Europea. La sua vocazione più importante riguarda la realizzazione di un mondo di pace tramite la collaborazione multilaterale dei due Paesi. La sua arma segreta? Il fascino e l’impegno sul tema dell’empowerment femminile.