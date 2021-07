Certottica, Corrado Facco nuovo direttore generale

Luigino Boito, presidente di Certottica, ha presentato il nuovo direttore generale, Corrado Facco, nominato dal Consiglio di amministrazione nella seduta del 7 maggio scorso con l’obiettivo di rafforzare l’Istituto. Il nuovo direttore si dovrà occupare di tutte le deleghe esecutive delle aree operative su cui si basa il business integrato di Certottica.

«A nome mio e di tutto l’organico di Certottica – ha detto il presidente Boito – esprimo i più sinceri auguri di buon lavoro. Certottica è un punto di riferimento a livello di certificazione, ricerca, normazione e formazione sia a livello locale che internazionale e ritengo che il nuovo direttore possa far crescere ulteriormente l’Istituto».

Corrado Facco è un manager con esperienza nazionale e internazionale. Nella sua carriera ha ricoperto posizioni di rilievo nel sistema fieristico internazionale e nel settore del luxury.

Laureato in Giurisprudenza, il suo primo impiego è stato come strategy marketing manager presso il Centro Estero Veneto. Dal 1998 al 2004 ha ricoperto l’incarico di presidente e amministratore delegato di Monacofiere. Dal 2005 al 2007 è diventato direttore generale di EFV. Dal 2008 al 2010 è stato senior advisor del Gruppo Messe München International. Ha ricoperto, inoltre, l’incarico di consigliere di amministrazione indipendente e global client director di Hangar Design Group. Da 2010 al 2016 è stato managing director di Fiera di Vicenza e, successivamente, ha ricoperto il medesimo ruolo in Italian Exhibition Group. Diventato senior advisor del Gruppo Il Tarì Scpa – Centro Orafo, ne ha poi assunto il ruolo di amministratore delegato dal 2020.