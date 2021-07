CDP, Gianfranco De Marchi lascia il gruppo

Gianfranco De Marchi, nella foto, lascia CDP. È stato il responsabile comunicazione di CDP Equity. De Marchi ha un curriculum importante. Ha iniziato la sua attività lavorativa nella consulenza, occupandosi di comunicazione finanziaria e di crisi per società come Morgan Stanley, Arena Finanziaria, Sai, Premafin, Grassetto, Autostrada To-Mi, Fidia. In seguito con importanti responsabilità nell’ambito della Comunicazione e delle Relazioni Istituzionali, ha lavorato in Telecom Italia e Mediaset, dove ha seguito la quotazione della società. Ha poi ricoperto l’importante incarico di Direttore Comunicazione in Poste Italiane, Brembo e A2A. Nel marzo 2015 è entrato in SIA, e nel 2019 è entrato in CDP. Così De Marchi ha salutato i suoi colleghi: “Nei quasi due anni trascorsi in CDP, ho avuto la fortuna di lavorare per un grande Gruppo, stringere relazioni professionali e personali con molti colleghi e l’opportunità di confrontarmi con persone talentuose. Porterò con me l’esperienza e le competenze maturate e l’orgoglio di aver potuto offrire il mio contributo al successo ed alla trasformazione di questa organizzazione, e di averlo potuto fare in un momento storico in cui il ruolo di Cassa è stato ancora più determinante nel promuovere lo sviluppo del sistema economico e industriale del Paese”.