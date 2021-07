Rds presenta il nuovo Marketing Director: Andrea Cuneo

Andrea Cuneo è stato nominato da Eduardo Montefusco, capo del network, nuovo Marketing Director di RDS. La promozione è in linea con la visione strategica aziendale sempre più orientata verso una entertainment company crossmediale, con un posizionamento di mercato forte e capace di aggregare una community fedele intorno all’identità del brand.

Andrea Cuneo è nato a Roma e ha 48 anni, sposato con tre figlie, vanta un’esperienza ultraventennale nel settore media entertainment, avendo ricoperto tra gli altri il ruolo di Marketing Director per le divisioni cinema di 20th Century Fox & Paramount Pictures e di Marketing Director per PlayStation in Sony Interactive Entertainment. Ha lavorato nella 24Ore Business School dove ha ricoperto il ruolo di Chief Commercial Director, ed è entrato in RDS con lo scopo di mettere a sistema tutti i touchpoint di cui la radio dispone (radio nazionale e locali, la social radio e la social TV, web) per ridefinire da leader di mercato i paradigmi di entertainment per i propri ascoltatori e partner.

A capitanare Cuneo sarà Massimiliano Montefusco, General Manager di RDS 100% Grandi Successi, che ha così commentato: “L’ingresso di Andrea nella nostra organizzazione segna una ulteriore tappa nell’implementazione della visione a lungo termine dell’azienda che ha l’obiettivo di soddisfare le esigenze di ascoltatori e partner in constante cambiamento; sono certo che anche con la sua ampia esperienza maturata nei settori del cinema, della televisione e dell’intrattenimento, l’azienda potrà ancora meglio cogliere le opportunità legate ai nuovi canali incrementali e ai linguaggi e stili di vita delle nuove generazioni”.