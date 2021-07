Sostegni bis, in attesa del voto di fiducia

Oggi, 14 luglio, è prevista la decisione della Camera sul decreto Sostegni bis. Il testo passerà poi al Senato, il quale darà la risposta definitiva entro il 24 luglio. Il dl in questione vale i circa 40 miliardi dello scostamento del deficit approvato dal parlamento. La Camera ha usato 800 milioni di euro sul perduto pregresso. Le misure del Parlamento hanno un valore complessivo di 2,9 miliardi.

La commissione Bilancio ha inserito nel dl 270 novità. Tra queste si trova l’aumento da 10 a 15 milioni della soglia di fatturato necessaria per le imprese che possono godere del contributo a fondo perduto. Più risorse per il fondo che ristora l’annullamento, il rinvio o il ridimensionamento delle fiere e a favore dei servizi di logistica e trasporto e di allestimento che “abbiano una quota superiore al 51% dei ricavi” alle attività di fiere e congressi. 500mila euro andranno ai comuni del Mottarone “per far fronte alle esigenze connesse all’incidente della funivia” legate al “ristoro delle attività alberghiere e di ristorazione e bar”. Crescono anche gli stanziamenti per le attività che hanno chiuso nel 2021.

Per i Comuni a rischio default si prevede la possibilità a partire dal 2021 di ripianare il maggiore disavanzo, registrato al 31 dicembre 2019, ed è stata annullata la norma di legge che determina la messa in liquidazione delle società partecipate dalle amministrazioni pubbliche quando hanno, nei cinque anni, 4 bilanci in rosso. La messa in liquidazione può essere evitata “qualora il recupero dell’equilibrio economico delle attività svolte sia comprovato da un idoneo piano di risanamento aziendale”.

Per quanto riguarda la partita IVA, i versamenti delle rate dovute saranno considerate comunque tempestive se effettuate per intero: entro il 31 luglio 2021 (per le rate che sono scadute il 28 febbraio 2020 e il 31 marzo 2020); entro il 31 agosto 2021 (per le rate scadute il 31 maggio 2020); entro il 30 settembre 2021 (per le rate scadute il 31 luglio 2020); entro il 31 ottobre 2021 (per le rate in scadenza il 30 novembre 2020); entro il 30 novembre (per le rate in scadenza il 28 febbraio, il 31 marzo, il 31 maggio e il 31 luglio 2021. I termini di versamento Irpef, Irap e Iva che scadono dal 30 giugno al 31 agosto 2021, invece, “sono prorogati al 15 settembre 2021 senza alcuna maggiorazione”. Viene posticipato dal 30 aprile al 31 agosto lo stop dell’invio delle cartelle di pagamento e degli avvisi bonari. Così anche il termine per l’approvazione delle tariffe e dei regolamenti della tassa dei rifiuti dal 30 giugno al 31 luglio.

Infine, il provvedimento ha previsto nuovi incentivi per il settore dell’automotive. Le risorse saranno convogliate anche per le auto usate purché Euro 6 e con contestuale rottamazione di un veicolo di medesima categoria e di almeno 10 anni. Per l’ecobonus auto verranno stanziati 350 milioni con una proroga che passa dal 30 giugno al 31 dicembre 2021.