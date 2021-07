Tinexta Cyber: Fabrizio Vacca nuovo Chief Operating Officer

Tinexta Cyber​​(Gruppo Tinexta), il centro italiano di sicurezza informatica che fornisce consulenza e soluzioni per mitigare e gestire i rischi per la sicurezza digitale, ha annunciato la nomina di Fabrizio Vacca a chief operating officer. Nel suo ruolo, Vacca riporterà all’Amministratore Delegato Marco Comastri e avrà la responsabilità di strutturare e dirigere l’erogazione di prodotti e servizi, con particolare responsabilità per le strategie di sviluppo, le operazioni straordinarie e le partnership tecniche.

“Tinexta Cyber intende diventare un punto di riferimento per organizzazioni pubbliche e private che vogliono superare il gap di security che purtroppo caratterizza ancora il nostro Paese e che è determinante colmare per una transizione sicura verso la trasformazione digitale e l’incremento della competitività generale”, afferma Marco Comastri, CEO di Tinexta Cyber. “Per raggiungere questo obiettivo puntiamo fortemente sul nostro patrimonio di competenze specialistiche e sono certo che l’ingresso in azienda di Fabrizio Vacca, grazie alla sua profonda conoscenza dei temi della cybersecurity, contribuirà ad accelerare i nostri programmi di sviluppo”.

Fabrizio Vacca, 46 anni, è arrivato in Tinexta Cyber ​​da Telsy SPA: nel gruppo di aziende TIM, è chief technology officer dal 2010, responsabile della progettazione e realizzazione di apparati di rete a tutela dei segreti nazionali, per poi diventarne il Chief Innovation Officer 2020. In precedenza, dal 2004 al 2009, è stato ricercatore presso il Dipartimento di Elettronica del Politecnico di Torino, occupandosi di problematiche relative all’architettura hardware utilizzata per mettere in sicurezza le comunicazioni e proteggere la trasmissione digitale delle reti mobili 4G. Nel corso della sua carriera ha pubblicato più di 70 articoli su riviste e convegni scientifici, ed è coautore di tre brevetti internazionali.

Sono davvero entusiasta dell’opportunità offertami da Tinexta Cyber”, dichiara Fabrizio Vacca, COO di Tinexta Cyber. “Poter contribuire alla crescita e al successo di una realtà che si posiziona come polo italiano della cybersecurity rappresenta per me una sfida stimolante e ricca di fascino e mi accingo ad affrontarla mettendo a disposizione dell’azienda tutto il mio impegno e la mia esperienza per il raggiungimento dei risultati attesi”.