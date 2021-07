Bonus centri estivi. Come richiederlo

Arrivano i bonus per i centri estivi. Le domande dovranno essere inviate entro il 15 luglio e per ogni richiedente spetteranno 100 euro settimanali per le spese solo nel mese di giugno 2021. Questo sistema, però, non potrà avvenire in contemporanea con i sostegni reddito e lavoro agile.

Fino a metà luglio sarà quindi possibile richiedere il “bonus centri estivi 2021”. È stato indetto dall’Inps per permettere ai bambini di usufruire dei campus nei mesi estivi.



Dettagli bonus

Il bonus è riservato ai figli di lavoratori autonomi e dipendenti di alcune categorie e viene riconosciuto per le iscrizioni ai campus che vanno dai cinque giorni a un massimo di venti, anche non consecutivi, purché usati da una sola persona. I figli devono avere meno di 14 anni; non c’è limite di età per persone con disabilità grave accertata.

Il bonus copre solo le spese che riguardano attività ludico-ricreative e sportive, quindi di vitto, gite e altre attività indicate dal centro estivo scelto. Il valore massimo è di 100 euro settimanali a famiglia ed è volto a coprire le spese effettuate nel mese di giugno 2021.

Viene erogato attraverso accredito sul conto corrente bancario o postale, accredito su libretto postale, carta prepagata con IBAN o bonifico domiciliato presso Poste Italiane. È importante che lo strumento prescelto per il pagamento sia intestato al richiedente.

A poter richiedere il bonus sono i lavoratori iscritti alla Gestione separata, i lavoratori autonomi iscritti alle gestioni speciali dell’Inps e gli autonomi iscritti alle casse professionali autonome non gestite dall’Inps. Possono richiedere il bonus anche il personale addetto alla sicurezza, difesa, soccorso pubblico e di polizia locale e i lavoratori dipendenti del settore sanitario, pubblico e privato accreditato, appartenenti alle categorie degli esercenti le professioni sanitarie, degli esercenti la professione di assistente sociale e degli operatori sociosanitari.

Limitazioni

Il bonus centri estivi è difatti incompatibile con quello asilo nido: nel caso in cui la mensilità di giugno del bonus asilo nido sia già stata prenotata, le settimane richieste non potranno essere rimborsate.

Inoltre, una famiglia può fruire dell’incentivo solo se uno dei due genitori non accede già ad altre forme di risparmio o al congedo Covid-19 per lavoratori dipendenti.

Richiesta

La domanda deve essere inviata entro il 15 luglio 2021 per le settimane di frequenza dei centri estivi fino al 30 giugno 2021. È possibile farlo in due modi: il primo è per via telematica, accedendo al portale www.inps.it. Il secondo prevede l’accesso ai servizi offerti gratuitamente dai patronati.