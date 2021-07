Guai per gli utenti Instagram. Ipotesi delle storie a pagamento

‘Exclusive Stories’ è così che si chiamerà il nuovo modello di storie Instagram. Ancora nulla di compiuto, ma l’azienda sta prendendo in considerazione l’idea. Ovvero, una linea di contenuti che potranno essere accessibili solo previo pagamento.



Secondo l’Ansa, la funzione è in fase di test. È Alessandro Paluzzi, sviluppatore di ‘reverse engineering’, che ha svelato la notizia. Difatti, Paluzzi ha trovato la funzione nel codice app e ne ha postato gli screen su un forum specializzato. Si prevede che queste ‘Exclusive Stories’ saranno distinte da quelle ordinarie grazie al loro colore viola, anziché rosso.

Il contenuto sarà accessibile o utilizzabile sono a coloro che avranno pagato il canone. A chi proverà ad accedere alla storia esclusiva, Instagram invierà un messaggio con su scritto “solo i membri”. Le storie non potranno essere catturate attraverso il cattura immagine ma i creatori del contenuto potranno, in caso di video, condividere un fermo dalla clip multimediale.

Ufficialmente Instagram non diffuso la notizia del nuovo modello, siamo quindi ignari degli ulteriori dettagli.