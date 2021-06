Salvatore Rossi: TIM strenuamente impegnata a colmare il digital divide

“TIM è strenuamente impegnata nella digitalizzazione di tutto il Paese, a cominciare dalle città ma proseguendo ed estendendo i propri sforzi anche alle località meno abitate e più remote; siamo impegnati a colmare quello che si chiama il digital divide per portare il broadband davvero dappertutto”. Lo ha affermato il presidente di TIM, Salvatore Rossi (nella foto), nel corso del suo intervento all’evento di presentazione del centro di eccellenza su infrastrutture smart cities e sostenibilità promosso dall’Università Liuc e Nazioni Unite (UNece). “Il futuro – ha aggiunto Rossi – è un futuro di connessione, questo ce lo ha rivelato in modo evidentissimo la pandemia; un futuro di connessione non soltanto tra le persone ma tra cose, tra oggetti, oggetti inanimati che potrebbero anche animarsi attraverso l’intelligenza artificiale che è la connessione tra di loro: anche questo vuol dire digitalizzazione”, ha concluso Rossi.