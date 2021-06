Nuovo presidente e CEO di Mitsubishi Motors Europe B.V.

Eric Wepierre, Presidente e CEO di Mitsubishi Motors Europe (MME), ha deciso di lasciare l’azienda per intraprendere nuove opportunità altrove. A partire dal 1° luglio 2021 sarà sostituito da Frank Krol, che raccoglierà il testimone per portare avanti la transizione di MME verso un nuovo modello di business in Europa.

Eric Wepierre è entrato a far parte di MME nel gennaio 2020 per consolidare e sviluppare il ruolo di primo piano di Mitsubishi Motors in Europa nell’area strategica dei SUV elettrificati, grazie al best seller mondiale Outlander PHEV.

Le circostanze straordinarie del 2020 legate alla pandemia per COVID -19 hanno aggiunto un nuovo importante e inaspettato livello di responsabilità di MME, sia dal punto di vista aziendale, sia da quello organizzativo, a cui si è affiancato l’avvio del piano globale europeo a medio termine di Mitsubishi Motors Corporation.

Durante questo complicato periodo, MME è riuscita a mantenere Outlander PHEV in prima posizione in Europa tra i SUV PHEV*, oltre a preparare il lancio europeo del nuovo, accattivante Eclipse Cross PHEV. Eric Wepierre, nel commentare gli ultimi 18 mesi ha dichiarato: “Gli inaspettati eventi del 2020 ci hanno messo di fronte a una sfida assolutamente inimmaginabile fino a qualche mese prima, quella di dover guidare l’azienda, i nostri collaboratori e il nostro business in uno scenario senza precedenti. Mi sento estremamente orgoglioso di ciò che l’intero team di MME ha realizzato in un periodo così eccezionale e per questo vorrei esprimere il mio sincero apprezzamento al management, allo staff MME e, ovviamente, anche a tutti i nostri Distributori partner sul territorio”.

In merito alla sua nomina, Frank Krol ha affermato: “Sono onorato di avere l’opportunità di guidare MME mentre ci prepariamo a iniziare un nuovo entusiasmante capitolo per Mitsubishi Motors in Europa. Conoscendo in prima persona l’eccellente reputazione che il marchio Mitsubishi Motors vanta sul territorio e la passione che anima i suoi estimatori, possiamo contare su robuste fondamenta su cui costruire un solido futuro per Mitsubishi Motors in Europa: dal recente lancio di Eclipse Cross PHEV, all’introduzione di nuovi modelli sviluppati da Renault su piattaforme dell’Alliance”.

“Dall’inizio dello scorso anno Mitsubishi Motors Europe ha affrontato gli impatti della pandemia di COVID-19 ancora in corso, apportando i cambiamenti strutturali necessari per attuare il piano a medio termine di MMC”, commenta John Signoriello – MMC Executive Officer, Global Marketing & Sales. “Desideriamo ringraziare Eric per il suo contributo nella guida dell’azienda durante questo difficile periodo”.“Frank Krol – prosegue Signoriello – vanta un ricco bagaglio di esperienza, grazie a una serie di ruoli chiave ricoperti durante i suoi 20 anni in Mitsubishi Motors in Europa – nelle vendite e nel post-vendita, presso l’Head Quarter e a livello di distributore – e più recentemente come Direttore Vendite di MME e Amministratore Delegato Mitsubishi Motors Sales Netherland. Questo background sarà un fattore determinante per affrontare il momento delicato che il marchio Mitsubishi Motors sta vivendo in Europa, mentre entriamo nella successiva fase di costruzione di un nuovo modello di business nell’area con il sostegno dell’Alliance”.