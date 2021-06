Sandeep Bhambra lascia Stellantis per unirsi alla Renault

I movimenti dei designer tra Stellantis e Renault sono numerosi ultimamente e Laurens van den Acker ha appena annunciato che Sandeep Bhambra entra in Renault dove sarà responsabile del design avanzato.

Bhambra giunge in Renault dove trova Gilles Vidal nel gruppo design, dopo aver trascorso più di dieci anni al PSA, ora Stellantis. In particolare, ha partecipato al progetto di concept car Peugeot Onyx, che aveva ricevuto una significativa copertura mediatica.

Succede a François Leboine che si è appena unito ai team in stile Stellantis per supervisionare Fiat e Abarth in Europa.

Bhambra ha iniziato la sua carriera in India alla Mahindra & Mahindra nel 2003 e dopo un breve periodo in cui ha collaborato con Alstom Transport, entra nel 2007 al TATA Motors European Technical Center. Nel 2009 il suo rientro in India come Senior Designer di TATA a Pune. Infine nell’ottobre 2010 l’arrivo come senior designer in Peugeot, con le successive importanti tappe professionali nel Gruppo, ora parte di Stellantis.