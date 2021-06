Ferrari, partnership tecnica e commerciale con Amazon Web Services

Scuderia Ferrari Mission Winnow, si legge nel comunicato, è lieta di annunciare una nuova partnership tecnica e commerciale con Amazon Web Services. Da più di 15 anni AWS è la più usata piattaforma cloud e ha continuamente allargato i suoi servizi in settori ad alto tasso di tecnologia come, ad esempio, l’apprendimento automatico e l’intelligenza artificiale. Oltre alla partnership tecnologica, che sarà estesa anche alle competizioni GT e Challenge ed alle attività automotive, Scuderia Ferrari Mission Winnow svilupperà insieme ad AWS una nuova piattaforma di fan engagement che permetterà, attraverso servizi di personalizzazione, contenuti esclusivi e applicazioni interattive, di rafforzare la relazione con i milioni di fan presenti in tutto il mondo e di coinvolgere anche le generazioni più giovani nella vita quotidiana della Scuderia e dei suoi piloti. “Ferrari e AWS- dichiara Mattia Binotto, Managing Director e Team Principal- rappresentano l’eccellenza nei loro settori di attività e sono lieto di dare il benvenuto a un partner con un background eccezionale in termini di innovazione e creatività. Come Official Cloud Provider, AWS ci permetterà di trasformare la nostra azienda in un’organizzazione guidata dall’analisi dei dati che usa la potenza di questa tecnologia non soltanto per migliorare i nostri prodotti ma anche per relazionarci coi milioni di tifosi che abbiamo in tutto il mondo. Abbiamo scelto AWS per la sua attenzione incessante all’innovazione, la vasta offerta di soluzioni per l’apprendimento automatico e la provata esperienza nel supporto di partner mondiali. AWS non ha eguali nel portafoglio di servizi in cloud, inclusi computer vision e machine learning, e intendiamo sfruttarli per rafforzare e rendere più veloce la nostra capacità di analisi dei dati”.