Evolution People nomina Nico Guzzi Head of SEO, Analytics e CRO

Evolution People è un’agenzia indipendente di marketing digitale, composta da un team di 40 professionisti con sede a Milano, che offre consulenza a 360 gradi su progetti di digital marketing attraverso 4 unit dedicate: Design e Technology, Content & Social, Media, e SEO, CRO & Business Intelligence.

L’agenzia digitale ha nominato Nico Guzzi nuovo Head of SEO, Analytics e CRO.

Nico Guzzi, con oltre 14 anni di esperienza nel mondo digital e nel Web Marketing. Ha ricoperto per anni il ruolo di Head of SEO in Webranking poi è passato in DigiTouch come Head of CRO. Negli ultimi 2 anni ha lavorato in Lovemark in qualità di Digital Project Manager.

Guzzi entra in Evolution People a capo di una nuova unit dedicata alle attività SEO, Analytics e CRO. L’obiettivo del suo ingresso è di far crescere quest’area in termini di risorse e business.

Guzzi ha commentato: “Colgo con grande entusiasmo questa nuova sfida. Metterò tutta la mia passione ed esperienza nel mondo del Digital Marketing al servizio dell’agenzia, felice di poter contribuire alla crescita di Evolution People.”

Enzo Ciavaglioli, Presidente di Evolution People, ha invece aggiunto: “L’ingresso di Nico nasce dalla volontà di Evolution People di dare una “casa comune” ad una serie di servizi ad altissimo valore aggiunto che vogliamo sempre più integrati nella nostra offerta, in una visione del processo centrata sul dato e sulla conversione. A Nico il compito di farne una casa bella ed accogliente per i nostri clienti”.