Alessandra Mocali confermata alla Presidenza dell’Associazione Italiana Ricerca Alzheimer

L’Assemblea dei Soci di Airalzh Onlus (Associazione Italiana Ricerca Alzheimer) ha confermato, per il biennio 2021-2023, Alessandra Mocali in qualità di Presidente.

Chi è Alessandra Mocali

Ricercatrice e già Prof. Agg. in Patologia Generale dell’Università degli Studi di Firenze, è membro fondatore dell’Associazione dal 2014

Cambiamenti nella Vicepresidenza

Due, invece, gli avvicendamenti per quanto riguarda la Vicepresidenza dell’Associazione. Sono stati nominati Benedetta Nacmias, Prof. di Neurologia presso l’Università degli Studi di Firenze e Responsabile del Laboratorio di Neurogenetica dell’Azienda Ospedaliera Universitaria Careggi di Firenze ed Alessandro Morandotti, Dottore in Economia e Commercio ad indirizzo bancario-finanziario che vanta esperienze professionali in diverse realtà del settore e che ricopre anche un ruolo di collaborazione presso la divisione Impact di Intesa San Paolo. Sono entrambi membri uscenti del Consiglio Direttivo e soci fondatori di Airalzh.

I nuovi membri del Consiglio Direttivo

Sono stati eletti due nuovi membri del Consiglio Direttivo: Paolo Caffarra, Docente a contratto presso l’Università di Parma e Componente esperto del tavolo nazionale permanente ministeriale sulle demenze, nonché ex responsabile di U.O. Gestione Demenze dell’Azienda Ospedaliera Universitaria di Parma; e Carlo Lupi, dal 1980 sino al 2017 nel settore del credito, con cariche di reggenza di unità operative. Esperto del Terzo Settore, co-fondatore di una Onlus.

Le conferme nel Consiglio Direttivo

Si riconfermano all’interno del Consiglio Direttivo di Airalzh il Prof. Alessandro Padovani, Professore Ordinario di Neurologia, Direttore della Scuola di Specialità in Neurologia; Presidente del Consiglio di Corso di Studio in Medicina e Chirurgia, Università degli Studi di Brescia; Direttore della Clinica di Neurologia, ASST Ospedali Civili, Brescia; il Prof. Sandro Sorbi, già presidente di Airalzh dal 2014 al 2019, Professore Ordinario di Neurologia dell’Università degli Studi di Firenze; Direttore Neurologia I dell’Azienda Ospedaliero Universitaria Careggi, Firenze, e il Dr. Arturo Varicelli, Senior Executive per il Gruppo Ferrero presso l’headquarter di Lussemburgo; Docente esperto di Amministrazione, Finanza e Controllo presso numerose Corporate Academy aziendali in Italia e all’estero.