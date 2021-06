VMLY&R Italy nominata agency of the year ai Gerety Awards

I Gerety Awards, alla loro prima tappa italiana, hanno dato il premio come agenzia dell’anno a VMLY&R Italy.

Il premio è assegnato da una giuria 100% femminile, composta da creative, marketer e dirigenti, le quali si occupano di giudicare la pubblicità attraverso la prospettiva delle donne. Vengono quindi nominate le agenzie dell’anno, una per ogni paese in cui si tengono le giurie locali, vengono scelte in base al Portfolio Cut, un video che comprende le 3 migliori campagne create negli ultimi 12 mesi.

Quest’anno il premio è stato assegnato a VMLY&R Italy grazie alle sue campagne Rockin’ Mamas per Rolling Stone, A Modo Mio per Lavazza e Endless Dolce Vita per Disaronno.

“E’ un premio molto speciale da parte di una giuria molto speciale a un’agenzia molto speciale”. Questo è stato il commento di Simona Maggini, ceo dell’agenzia e country manager di Wpp Italia

Il 16 giugno si terrà il panel della giuria Italiana che commenterà i migliori lavori e i trend più rilevanti.

Il 15 giugno verranno annunciate le shortlist, il 6 settembre i vincitori.