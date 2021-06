Fiat, nuovo spot per gli Europei di calcio

Fiat, top partner della Figc e auto ufficiale della Nazionale Italiana di Calcio, lancia un nuovo spot a sostegno degli Azzurri in occasione degli Europei di calcio. Il nuovo spot sarà on air sia in tv che sul web.

Le protagoniste dello spot ideato da Leo Burnett saranno Fiat 500 e Panda Hybrid. L’obiettivo è quello di celebrare la vittoria più grande dell’Italia, ovvero, poter di nuovo tornare a sostenere gli Azzurri festeggiando per le strade, ma anche sostenere la ripartenza del nostro Paese e celebrare il desiderio di tornare liberi di muoversi e viaggiare nel segno di una mobilità sempre più sostenibile.

Nello spot si susseguono immagini di strade vuote e borghi deserti ma non rappresentano più la chiusura che l’Italia ha vissuto fino ad ora ma gli italiani che sono a casa a tifare azzurro prima di scendere in strada a festeggiare la Nazionale. Per la colonna sonora il brano “Uno” di Ermal Meta, nel videoclip del quale compare proprio una Fiat 500 Sport in versione Hybrid.

Fiat in qualità di top partner della Figc ha garantito il suo sostegno anche all’interno di Casa Azzurri, promossa e organizzata dalla FIGC, struttura di oltre 5000 metri quadrati di spazio situata vicino allo Stadio, con lo scopo di ospitare tifosi, atleti, giornalisti e sponsor. Anche in questo contesto la Nuova 500 farà da protagonista.