Caffè Borbone lancia la nuova cialda sostenibile

Caffè Borbone ha deciso di lanciare una nuova iniziativa in favore della sostenibilità, infatti, oltre alla cialda compostabile ha introdotto un nuovo packaging che può essere riciclato nella raccolta della carta.

L’azienda con lo scopo di promuovere questa novità ha pianificato uno spot che usando una metafora racconta l’iniziativa sostenibile. Lo spot punta sullo stupore di una bimba che giocando con il papà pianta un seme che diventa nuova vita, ideale per raccontare la cialda compostabile, smaltibile nell’umido e ideale per la produzione di compost, adatto ad arricchire con elementi vitali i terreni.

Il piano media, a cura di MediaCom Italia, prevede che lo spot andrà in onda dall’11 giugno all’11 luglio, in occasione del Campionato Europeo di Calcio.

Mario De Rosa, direttore marketing di Caffè Borbone, spiega che “Comunicare la sostenibilità è un trend in forte espansione, bisogna definire un modello coerente, in grado di raggiungere il pubblico giusto con il messaggio più corretto. L’obiettivo è essere sinceri con i consumatori, visto che per questi ultimi è davvero difficile fidarsi dei marchi che abbracciano “cause” senza aver dimostrato che “credono veramente” in ciò che dicono. Per noi, quindi, diventa prioritario aiutare il consumatore, attraverso la pubblicità, ad acquisire informazioni precise e veritiere sulle azioni sostenibili e sugli impegni sociali di Caffè Borbone”.

La strategia di comunicazione per il lancio di questa novità prevede anche l’uso dei canali digitali, con una sezione ad hoc sul sito in cui si affrontano tematiche legate alla sostenibilità. Infine, sono previsti anche impianti per l’out of home, che si potranno vedere, da giugno a settembre, in giro per tutta l’Italia.