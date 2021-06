Poste Italiane, emissione francobollo celebrativo del distaccamento dei Carabinieri a San Marino

Poste Italiane (nella foto, il condirettore generale Giuseppe Lasco) comunica che viene emesso dal Ministero dello Sviluppo Economico un francobollo celebrativo del distaccamento dei Carabinieri a San Marino, nel centenario dell’insediamento, relativo al valore della tariffa B pari a 1,10€. (emissione congiunta con la Repubblica di San Marino). Il francobollo è racchiuso in un foglietto.

Tiratura: centocinquantamila foglietti.



Il francobollo è stampato dall’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A., in rotocalcografia, su carta patinata gommata, fluorescente non filigranata.



Bozzetto a cura di Maria Carmela Perrini.



La vignetta del francobollo raffigura un Carabiniere e un Gendarme di spalle, vestiti in alta uniforme, che attraversano piazza della Libertà di San Marino; sullo sfondo la Statua della Libertà e il Palazzo Pubblico, noto anche come Palazzo del Governo.

In alto, sono riprodotti l’emblema dell’Arma dei Carabinieri, una granata sormontata da una fiamma, e lo stemma del Corpo della Gendarmeria della Repubblica di San Marino sorretti, rispettivamente, da nastri con i colori della bandiera italiana e della Repubblica di San Marino.



Completano il francobollo la leggenda “CENTENARIO DEL DISTACCAMENTO DEI CARABINIERI A SAN MARINO”, la scritta “ITALIA” e l’indicazione tariffaria “B”.



Sul foglietto continua, nell’intera superficie la raffigurazione del francobollo.

Completano il foglietto la leggenda “CENTENARIO DEL DISTACCAMENTO DEI CARABINIERI A SAN MARINO.”



L’annullo primo giorno di emissione sarà disponibile presso lo Spazio Filatelia di Roma.