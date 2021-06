CheckBonus, Antonio Pagani è il nuovo Chief Marketing Officer

Il manager subentra a Igor Toscani che resterà all’interno del CdA

CheckBonus, la tech company specializzata in drive-to-store e proximity marketing rafforza il gruppo con la nomina di Antonio Pagani come CMO della società. Pagani, Partner e Managing Director di Gruppo FMA, rivestirà il ruolo ad interim nella società CheckBonus subentrando alla guida di Igor Toscani che resterà all’interno del CdA.

L’ingresso di Pagani si inserisce nel più ampio percorso di crescita della tech company, che anche nei primi mesi del 2021 ha visto l’ingresso di nuove insegne nella piattaforma di loyalty ed engagement multimarca.

“Lo shopping sta cambiando, soprattutto nei negozi vicino casa e CheckBonus continua a crescere, puntando sempre più su tecnologia ed experience”, dichiara nella nota Antonio Pagani. “Gli shopper utilizzano sempre di più lo smartphone come un telecomando per interagire con Brand e Retailer, e noi siamo impegnati – con i nostri partner – a rendere sempre più gratificante e frictionless l’esperienza instore”.

“Il bagaglio di esperienze e conoscenze, diversificate e consolidate, dei nostri manager è di fondamentale importanza per sostenere e orientare l’attuazione del business plan della compagnia: la nostra governance è allineata alle best practices internazionali nel campo del proximity marketing”, ha commentato Fabio Ranghino, presidente di CheckBonus, che ha poi voluto cogliere l’occasione per formulare ad Antonio Pagani “i migliori auguri per il nuovo incarico, certo del prezioso contributo che offrirà all”azienda”

Chi è Antonio Pagani

Dopo aver conseguito il titolo dell’SDA, presso la Bocconi di Milano, vanta numerose esperienze come Managing Director presso HIGHCO, come Chief Executive Officer presso CENTRO! Creative Think, la nomina di Deputy Director, Head of Shopper Marketing presso Geometry Global e quella di Partner, Managing Director per il Gruppo FMA.

CheckBonus informazioni

CheckBonus è un’applicazione in cui, caricando gli scontrini dei propri acquisti, facendo walking nei negozi e scannerizzando il codice a barre dei prodotti, si hanno dei punti convertibili in buoni/carte regalo a scelta tra quelle proposte.