Alcune scoperte preoccupanti sui vaccini secondo il ricercatore canadese Byram Bridle

Un prominente ricercatore sui vaccini e professore Canadese (Dr. Byram Bridle) sta discutendo apertamente su nuove scoperte, le quali rivelano come I vaccini Covid-19 stanno danneggiando il corpo umano. Lui è un forte sostenitore dei vaccini ben sviluppati in generale, ma ora è molto preoccupato in relazione ai vaccini Covid-19 che stanno somministrando a milioni di persone.

Molti vaccini comuni rimangono in gran parte accumulati nell’area dove si effettua l’iniezione (es. la spalla) ed espongono il sistema immunitario (del soggetto vaccinato) ad una parte del patogeno in modo da permetterne la produzione degli anticorpi.

L’idea dietro i vaccini Covid-19 era quella di utilizzare il medesimo macchinario del corpo umano per produrre la proteina “spike” del virus che causa il Covid-19 in modo che il sistema immunitario potesse produrre gli anticorpi.

Ora i ricercatori stanno rilevando diversi problemi con questo approccio, e il Dr. Bridle sta dichiarando apertamente “Abbiamo commesso un errore madornale” e “… abbiamo inavvertitamente inoculato i vaccinati con una tossina.”

1. I vaccini Covid-19 non rimangono nel sito dell’iniezione come ipotizzato inizialmente. Per esempio, un’agenzia responsabile regolamentare sanitaria giapponese ha costatato che I vaccini Covid-19 a mRNA si muovono attraverso tutto il corpo umano. Hanno misurato alte concentrazioni nella milza e in molti altri organi, ivi incluso nelle ovaia nelle donne.

2. La ricerca ha ora dimostrato che la proteina “spike” di per sé è tossica. Quando i ricercatori hanno iniettato in animali di laboratorio la sola proteina “spike” (non il virus), loro hanno riportato sintomi dannosi del Covid-19 (danni vascolari e agli organi interni). La proteina “spike” può causare sia coaguli sanguigni, sia emorragie interne.

3. La conclusione del Dr. Bridle sui vaccini Covid-19: “È estremamente sconcertante. La proteina “spike” entra nel sangue, circola nel sangue degli individui per giorni dopo il vaccino. Una volta nel sangue, si accumula in una serie di tessuti come quello della milza, del midollo osseo, del fegato, delle ghiandole surrenali. E mi preoccupa particolarmente il fatto che si accumuli nelle ovaia, in quantità considerabilmente alte…”

Queste scoperte forniscono un quadro per la comprensione del perché i vaccini Covid-19 vengano associati ad oltre 10.000 decessi negli Stati Uniti e in Europa, come a centinaia di migliaia di effetti collaterali gravi alla salute.