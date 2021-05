Puig riporta in comunicazione Paco Rabanne con il supporto strategico di Starcom. On air dal 28 maggio la campagna che presenta la nuova Eau de Parfum maschile Invictus Victory

31 maggio 2021 – Puig, uno dei più grandi player a livello internazionale nel settore delle fragranze, torna in comunicazione con Paco Rabanne per presentare la nuova Eau De Parfum Invictus Victory, estensione di linea della fragranza maschile Invictus.

La campagna sarà on air in TV e sui canali Digital a partire dal 28 maggio, in concomitanza con il GP del Mugello, per poi trovare il suo cuore negli Europei di calcio dall’11 giugno. La pianificazione strategica è curata da Starcom Italia, agenzia media del Gruppo Publicis.

La strategia di pianificazione ha l’obiettivo di rimarcare il legame tra Invictus e il mondo sportivo, un legame insito nel DNA del brand. Con il lancio sul mercato del nuovo Victory, Paco Rabanne rinvigorisce il suo posizionamento e fa fare un passo in avanti alla narrazione di marca per esplorare che cosa oggi significhi vittoria invitando a superare sé stessi andando oltre i propri limiti.

L’obiettivo è quello di coinvolgere un target maschile sportivo, che ama prendersi cura di sé, concentrato sulla carriera, amante delle sfide e del divertimento.

La pianificazione è focalizzata sullo sport con il presidio di principali eventi sportivi del periodo e prevede una pianificazione sinergica su TV e Digital, con l’obiettivo di massimizzare la copertura del target intercettando con il digitale i non raggiunti o i bassi fruitori del mezzo televisivo.

La copertura del Motomondiale riguarda le gare più importanti: GP del Mugello, della Catalunya, della Germania e dell’Olanda. La presenza di Invictus agli Europei toccherà tutte le partite della fase a gironi, trasmesse da Rai, compresa la partita inaugurale Italia-Turchia. Una parte rilevante della campagna sarà pianificata sui canali Rai e Mediaset per aumentare la copertura raggiungendo un target allargato.

La campagna Digital è strutturata in modo verticale sui contenuti sportivi, in linea con i valori del brand e gli obiettivi di awareness e conversion. La strategia full-channel prevede un portafoglio di canali digitali e relativi formati selezionati e ottimizzati in funzione degli obiettivi da raggiungere: online video; display, con un mix di formati standard e custom; social, con Facebook e Instagram.

“Siamo entusiasti di lavorare con un brand come Puig con cui abbiamo instaurato una relazione profonda, basata sulla fiducia e sul valore. In occasione di questo importante lancio abbiamo costruito insieme a Puig una piattaforma di comunicazione integrata: TV e digital lavorano in sinergia per avvicinare nel territorio a lui più affine un target maschile con caratteristiche e attitudini specifiche, facendo leva sugli eventi sportivi più importanti della stagione”, ha dichiarato Boaz Rosenberg (CEO Starcom Italia).