Lorenzo Sportiello passa in priorità per Filmmaster Productions

Il roster registi di Filmmaster Productions si arricchisce. Lorenzo Sportiello entra – in priorità – a far parte della rosa della casa di produzione di spot pubblicitari.

“Siamo particolarmente orgogliosi di questa nuova priority che annunciamo, oggi, con Lorenzo Sportiello – sottolinea Michelangelo Rosselli, responsabile ricerca regia di Filmmaster Productions -. Un ingresso molto rilevante, Lorenzo porta in Filmmaster la profonda esperienza maturata nel cinema e nelle serie, e sono convinto possa rappresentare per le agenzie ed i brand uno sguardo fresco ed inedito. Benvenuto a casa Lorenzo”

Chi è Lorenzo Sportiello

“Entrare a far parte del roster di Filmmaster Productions rappresenta un nuovo tassello della mia carriera, nonché una nuova, entusiasmante sfida – aggiunge Sportiello -. Un ritorno ad un’esperienza già insita nel mio percorso, in un certo senso, ma che affronto con la consapevolezza di poter apportare il mio punto di vista in quello che è il racconto delle emozioni, all’interno di una casa di produzione che ha davvero fatto la storia della pubblicità nel nostro Paese”.

Sportiello è diplomato in regia cinematografica al Centro Sperimentale di Cinematografia e ha frequentato workshop internazionali presso la Tish School of the Arts della New York University ed il Puglia Experience 2010, tenuto presso l’Apulia Film Commission. Ha diretto un film (Index Zero, nel 2014) e la serie tv Non Uccidere per Rai, tra il 2015 ed il 2017.

Nel 2018, inoltre, ha concepito il look di Summertime, serie teen Netflix disponibile in 190 Paesi, della quale ha diretto i primi quattro episodi della prima stagione. È al momento in preparazione del suo secondo lungometraggio.

Filmmaster informazioni

Filmmaster nasce nel 1977 a Roma come casa di produzione di spot pubblicitari per iniziativa di Stefano Coffa, Sergio Castellani e Giorgio Marino.

Opera anche nell’organizzazione di eventi, live entertainment e show, con sedi operative a Milano, Roma, Madrid, Londra, Dubai, Abu Dhabi, Doha, Damman, Riyadh e Rio de Janeiro.

In particolare, nel settore degli eventi acquisisce visibilità internazionale in occasione degli eventi legati ai Giochi Olimpici: per Torino 2006 produce le Cerimonie Olimpiche, e per Rio 2016 gli eventi per le Cerimonie Olimpiche e Paralimpiche e per il viaggio della Torcia olimpica.

Nel 2010, Filmmaster firma una partnership strategica con Cinecittà Entertainment[3].

Nel 2014 nasce Italian Entertainment Network, holding di intrattenimento che riunisce sotto di sé Filmmaster, Civita Cultura e Cine District Entertainment.

Il gruppo Filmmaster comprende tre reparti operativi: Filmmaster Productions, Filmmaster Events e Filmmaster MEA.