Eugenio Franzetti è il nuovo A.D. di DS Automobiles Italia

Stellantis ha annunciato nelle ultime un cambio di ruolo di amministratore delegato di DS Automobiles Italia: Eugenio Franzetti prende il posto di Francesco Calcara che passa alla guida di un altro brand del gruppo automobilistico italo-francese, ossia Alfa Romeo.

Eugenio Franzetti, negli ultimi due anni, ha svolto il ruolo di direttore globale della comunicazione di Peugeot. Ora, dovrà rafforzare la presenza della casa automobilistica francese nel segmento premium del mercato italiano, con lo scopo finale di rendere appetibili agli occhi dei consumatori italiani auto come l’ammiraglia DS 9 E-Tense ibrida plug-in e la nuova DS 4, presentata proprio nelle scorse ore nel mercato europeo, che arriverà nell’ultimo trimestre di quest’anno.

Eugenio Franzetti ha detto in una dichiarazione ufficiale: “Sono molto orgoglioso di entrare a far parte del Team DS in Italia, dove trovo persone competenti, appassionate e determinate. Accolgo con grande entusiasmo questa sfida, difficile, ma davvero affascinante. Non capita spesso nella vita professionale di una persona di avere la possibilità di veder nascere un nuovo brand, seppur con una storia importante alle spalle, e poterlo guidare verso la sua definitiva affermazione in un mercato competitivo come è quello italiano”.

Il nuovo dirigente ha proseguito: “Abbiamo davanti a noi un periodo ricco di novità, con il lancio di DS 9 e di DS 4, due modelli davvero eccezionali che saranno la base, insieme al resto della gamma e dei servizi che offriamo ai clienti, per un futuro radioso per il brand DS. Ringrazio Francesco Calcara per il suo lavoro di questi anni, fatto di grande professionalità con la quale ha contribuito a costruire le fondamenta del brand”.