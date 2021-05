Assorologi conferma la Presidenza di Mario Peserico

L’assemblea ordinaria elettiva di Assorologi ha proceduto al rinnovo delle cariche direttive per il quadriennio 2021-2024. Confermato il presidente Mario Peserico di Eberhard Italia, che sarà affiancato da Elena Rusinenti di Rolex Italia (vice presidente vicario) e da Marcello Borsetti di Citizen Watch Italy (vice presidente).

Accanto a loro, sono stati nominati consiglieri: Patrizia Aste (Breitling Italia), Simone Binda (Binda Italia), Nicola Bobbio Pallavicini (Diffusione Orologi), Marco Carraro (Morellato), Vittorio Colalillo (Lvmh Watch & Jewelry), Stefano Corrado (Richemont Italia), Paolo Galimberti (Festina Italia), Bruno Nardelli (Liu Jo), Calogero Polizzi (The Swatch Group Italia), Stefano Superchi (Tempo Prezioso 2002).

I prossimi obiettivi

Nel corso della seduta di insediamento, il Consiglio direttivo ha individuato alcune aree di azione per i prossimi mesi: maggiore approfondimento dello studio del mercato italiano dell’orologeria con focus sulla crescita della multicanalità, incremento delle relazioni internazionali, avvio di nuove iniziative rivolte agli appassionati di orologeria, presidio della lotta al fenomeno criminale della contraffazione. “Stiamo faticosamente uscendo da un contesto emergenziale che ha creato molti problemi alla rete distributiva ed ai consumi – ha affermato Mario Peserico – e siamo convinti che il settore dell’orologeria abbia le potenzialità per riconquistare l’interesse del consumatore italiano e confermarsi uno dei principali mercati mondiali”.

Chi è Mario Peserico

Il Presidente nasce a Milano il 16 Dicembre 1965. Dal 2013 occupa il ruolo di Presidente di Assorologi. Da Marzo del 2018 viene nominato Consigliere di Unione Confcommercio e dall’Aprile dello stesso anno è anche Membro della Giunta Esecutiva di Unione Confcommercio. Da luglio 2018 svolge l’attività di Vice Presidente di Unione Confcommercio Incaricato per sicurezza, abusivismo e contraffazione.

Assorologi

ASSOROLOGI è l’Associazione imprenditoriale di categoria, aderente alla Confederazione Generale Italiana del Commercio del Turismo, dei Servizi e delle Professioni (CONFCOMMERCIO), che rappresenta i produttori e gli importatori di orologi e di forniture per orologeria.

Suo scopo istituzionale è la tutela dei legittimi interessi della categoria, nonché l’esame e la soluzione delle diverse problematiche che interessano l’attività delle aziende associate.

Questa azione di tutela ed assistenza viene svolta a tutti i livelli, internazionali e nazionali, sia direttamente che tramite la Confcommercio.

In questa ottica di servizio ASSOROLOGI, consapevole di rappresentare aziende di prestigio che operano in uno dei principali mercati mondiali dell’orologeria, si pone come punto di riferimento e d’incontro per gli operatori del settore ed agisce su diverse direttrici intervenendo, ad esempio, in materia di rapporti istituzionali, formazione professionale, studio del mercato.