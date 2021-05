Toscana Aeroporti, Roberto Naldi confermato a. d.

Il Consiglio di Amministrazione di Toscana Aeroporti, nominato da parte dell’Assemblea degli azionisti tenutasi il 18 maggio, si è riunito in data odierna per eleggere le cariche sociali e per conferire le deleghe di gestione così come previsto dallo Statuto vigente e dal Codice di Corporate Governance 2020, cui la Società aderisce. L’organo amministrativo ha confermato Marco Carrai presidente del consiglio di amministrazione e Roberto Naldi, nella foto, amministratore delegato della Società, individuando quest’ultimo anche quale chief executive officer ai fini del Codice di Corporate Governance 2020. In virtù delle deleghe conferite, il presidente Marco Carrai e l’amministratore delegato Roberto Naldi sono da considerarsi esecutivi.

Inoltre, il CdA ha nominato quale vice presidente il Consigliere Stefano Bottai. E’ quanto si legge in una nota. Il CdA di Toscana Aeroporti sulla base delle informazioni disponibili e delle dichiarazioni rese dagli interessati, ha altresì valutato la sussistenza dei requisiti di indipendenza ai sensi sia del D. Lgs. n. 58/1998 che del Codice di Corporate Governance 2020, in capo agli amministratori Elisabetta Fabri, Antonella Mansi, Giorgio De Lorenzi, Patrizia Pacini, Mirko Romoli Fenu, Claudio Bianchi, Nicoletta De Francesco e Cristina Martelli.

Inoltre – si legge sempre nella nota – il CdA ha valutato la sussistenza dei requisiti di indipendenza ai sensi del Codice di Corporate Governance 2020 in capo al consigliere Stefano Bottai e dei requisiti ai sensi del D. Lgs. n. 58/1998 in capo al consigliere Saverio Panerai. Il Collegio Sindacale ha verificato la corretta applicazione dei criteri e delle procedure di accertamento adottati dal Consiglio di Amministrazione per valutare l’indipendenza dei propri componenti.

Nel corso della medesima riunione, il Consiglio di Amministrazione ha definito la struttura di governance della Società, provvedendo ad istituire i seguenti comitati endoconsiliari che risultano così composti:

Comitato Esecutivo: Marco Carrai (presidente), Roberto Naldi, Mariano Andres Mobilia Santi, Antonella Mansi e Claudio Bianchi.

Comitato Controllo e Rischi anche con funzioni di Comitato per le Operazioni con le Parti Correlate: Stefano Bottai, Mirko Romoli Fenu e Patrizia Pacini.

Comitato Nomine e Remunerazioni: Stefano Bottai, Elisabetta Fabri e Gino Mannocci.

Confermati i componenti dell’Organismo di Vigilanza ex D.Lgs. 231/2001 che risulta composto da Edoardo Marroni, componente esterno con funzione di Presidente, da Michele Giordano come componente esterno e da Nico Illiberi, Direttore Legale & Compliance TA, come componente interno.

Il Consiglio di Amministrazione, infine, ha confermato Marco Gialletti Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari.