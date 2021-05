Itas Vita, Fabrizio Lorenz è il nuovo presidente

Fabrizio Lorenz è stato nominato presidente di Itas Vita dal consiglio d’amministrazione. Lorenz prende il posto di Giuseppe Consoli che nei giorni scorsi, dopo la nomina a nuovo presidente di Itas Mutua, aveva rassegnato le sue dimissioni dall’incarico che ricopriva dal 2016. Nessun’altra modifica è avvenuta nell’assetto di governance di Itas Vita.

Lopez ha affermato:

“Accolgo con grande stimolo questa nuova sfida professionale e cercherò di mettere tutta la mia esperienza al servizio della società in un momento in cui i prodotti assicurativi legati al ramo Vita, in particolare quelli per il welfare e contro la non autosufficienza, sono giudicati strategici nel piano di sviluppo della Mutua e rappresentano per il nostro Gruppo un canale di business in fortissima crescita. Ringrazio tutto il consiglio per la fiducia che ha riposto in me”.