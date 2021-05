McCann annuncia la nomina di Sergio Mojoli come nuovo Head of Digital Business

Sergio Mojoli, proveniente da Aquest (Wpp), è stato proclamato da McCann Worldgroup Italia nuovo Head Of Digital Business. La McCann è un’agenzia pubblicitaria statunitense con filiali in 120 paesi. McCann appartiene al gruppo Interpublic Group of Companies, una delle quattro maggiori holding pubblicitarie del mondo. “Sono felicissimo di avere a bordo un visionario come Sergio, e sono sicuro che saprà contribuire in modo deciso al processo di trasformazione continua e pervasiva che connota il nostro gruppo da anni” commenta in una nota Daniele Cobianchi, CEO di McCann Worldgroup Italy e President Mediabrands Italy.

La carriera di Mojoli

Mojoli include nel suo curriculum un master in new media alla Vancouver Film School, tre anni nella top interactive agency Blast Radius. In Italia è stato tra i protagonisti del primo digitale, con il ruolo di senior Project Manager in Matrix contribuendo al release della piattaforma digitale per il lancio di Fineco Bank. Negli ultimi otto anni è stato vice President Strategic growth di Aquest, la creative technology agency acquisita recentemente da WPP, dedicandosi principalmente ai clienti internazionali. Nel corso della sua carriera, il manager, ha lavorato per clienti del calibro di Gucci, Bulgari, Nike, Warner Bros, Sony, Nintendo e Lego.

Le altre nomine McCann

Di recente anche Francesca Vettore è stata promossa Head of Innovation e Sara Deste Head of Operations MRM Italy. Mojoli affiancherà Vettore e Deste nella costruzione e nello sviluppo di un’evoluta offerta digitale e tecnologica del gruppo, favorendo la crescita organica e lo sviluppo del new business.