Enzo Salvi e il grande ritorno di don Donato in “Din Don”

(di Tiziano Rapanà) Probabilmente è un’illusione, questa vita che sembra ripartire nei tempi e nei modi più umani sembra forse una mera proiezione di un ottimismo più che un segno tangibile di un ritorno alla vecchia quotidianità. Eppure con i cinema e i teatri riaperti, con i bar e ristoranti che rivivono il felice trambusto giornaliero, la convinzione che si possa tornare (quasi) come prima c’è. Lunedì finalmente si darà il via alle danze per il proseguimento della saga comica Din Don, che vede nel luminoso talento di Enzo Salvi, l’agire creativo della pellicola. L’attore tornerà a vestire i panni di don Donato, il curato che ha conquistato milioni di telespettatori negli anni in cui sono stati trasmessi i primi due episodi della saga. Stavolta i due film, che verranno girati in contemporanea, saranno destinati per il mercato cinematografico: il successo inarrestabile di Din Don ha spinto per questa naturale evoluzione. Non posso dirvi nulla sulla trama e sull’ottimo cast che darà lustro a i due film. I due lavori – prodotti dalla Sunshine Production di Alessandro Carpigo e Bruno Frustaci – saranno girati a Pellizzano, un piccolo delizioso comune in provincia di Trento, per la regia di Paolo Geremei. Sono contento di questo grande ritorno di Enzo Salvi sul grande schermo: l’alfiere della commedia popolare nostrana merita questa e altre attenzioni, la sua arte – lustri addietro – partorì il geniale personaggio di Er Cipolla, un emarginato figlio di quella Roma così a lungo raccontata da Pier Paolo Pasolini e Claudio Caligari.

tiziano.rp@gmail.com