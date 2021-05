Fineco, chiuso aprile con una raccolta a 949 mln

Fineco ha chiuso aprile con una raccolta a 949 milioni, che porta il totale da inizio anno a 4,3 miliardi. A sottolinearlo una nota del gruppo che sottolinea come l’asset mix veda una netta prevalenza della componente gestita con 904milioni nel mese (+36% da 664 milioni di aprile 2020) pari al 95% della raccolta complessiva. “I dati di raccolta si confermano solidi in aprile, mantenendosi in linea con quelli già ottimi dello scorso anno per quanto riguarda i valori assoluti e migliorandone ulteriormente la qualità. Il contributo estremamente rilevante di Fineco Asset Management, che ha registrato un nuovo record di raccolta mensile, ne evidenzia la capacità di innovare costantemente l’offerta. Positivi infine i dati del brokerage, nonostante il contesto di volatilità molto bassa: l’ampliamento della base di clientela che utilizza il servizio con finalità di investimento ha consentito di mantenere i ricavi a un livello più alto rispetto a fasi di mercato simili del passato”, ha detto l’ad Alessandro Foti, nella foto.