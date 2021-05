Chebanca!, risultati record

Chebanca! ha chiuso i nove mesi dell’esercizio 2020-2021, terminati al 31 marzo, con risultati record per masse, salite a 31,4 miliardi (+19% anno su anno), ricavi, arrivati a quota 264 milioni, e utile netto, pari a 36 milioni (+42%). A renderlo noto la società del gruppo Mediobanca (nella foto, il Direttore Comunicazione e Affari Istituzionali del Gruppo Lorenza Pigozzi) in un comunicato, in cui sottolinea anche come siano cresciuti gli impieghi, arrivati a 10,9 miliardi (+8,2% anno su anno, +1,9% nel trimestre).