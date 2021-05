La facile battaglia di Fedez

(di Tiziano Rapanà) Il dibattito sul Ddl Zan non mi appassiona. Dominano gli schemi, le fazioni, i settari conquistano la scena impoverendo la riflessione. Solo Immanuel Casto e Lorella Zanardo hanno partorito un pensiero interessante su una questione, che sembra appassionare l’opinione pubblica. Fedez è diventato l’eroe del giorno, dopo la querelle scoppiata ieri dal palco del concertone del primo maggio. Per farmi meglio un’idea, ho dovuto recuperare dal web i momenti salienti della performance. Di solito non guardo il concertone, ho un’idea troppo alta del primo maggio per perdermi nel chiasso di una kermesse musicale sempre uguale a sé stessa. È un rito che mi appassiona meno delle processioni del santo patrono. Avrei voluto vedere un vecchio documentario di Marco Bellocchio, Viva il primo maggio rosso e proletario, ma è introvabile. Mi sono accontentato dell’ultimo stupefacente (ed imperfetto) film di Abel Ferrara, Siberia. Tornando a Fedez, il web mi ha aiutato a recuperare le sue dichiarazioni sul palco piene di livore per la Rai, la Lega e chi si oppone al Ddl Zan. Le conseguenze del gesto sono terribilmente banali, la destra lo attacca e la sinistra lo difende: nihil sub sole novum. È bello vedere questo acceso interventismo da parte di un’artista, così amato dal pubblico, che possiede un potere mediatico rilevante. Così come è bello vedere i cantanti prendere posizione e scegliere di confrontarsi nell’agone politico. Mi piacerebbe vedere in futuro Fedez battersi con furore anche per le istanze dei lavoratori, che chiedono più diritti sociali. Per intenderci meglio, mi riferisco tutto ciò che ruota attorno alla dignità e benessere della persona. Non me ne voglia Fedez, ma penso che battagliare in favore del Ddl Zan sia qualcosa di facile. In fondo l’opinione pubblica ti sostiene, i media ti dedicano titoloni benevoli e in più ottieni il plauso degli intellettuali. Oltre alle giuste parole sul Ddl Zan, avrei voluto ascoltare dichiarazioni in favore dei lavoratori dipendenti, dei rider, dei precari a vita, dei diritti che pian piano si perdono per non riaverli più. Anch’io se avessi voluto avrei potuto vergare parole di fuoco contro gli acrimoniosi sulla legge contro l’omofobia e avrei fatto incetta di like e consensi, lodi sperticate, e magari mi sarebbe stata dedicata qualche parola affettuosa sui giornali. Attorno al Ddl Zan è sacrosanto costruire un dibattito pacato che risolva tutte le criticità e diffidenze, ma si parli anche dei lavoratori. Concludo questa mia riflessione con una domanda a Fedez: Federico, le sembra giusto che un operaio debba lavorare 8 ore al giorno?

tiziano.rp@gmail.com