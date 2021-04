Ernesto Mauri nuovo Presidente del Teatro Manzoni

L’assemblea del Teatro Manzoni ha scelto Ernesto Mauri come nuovo presidente, oltre ai componenti del Consiglio di Amministrazione: lo stesso Mauri e Cristina Rossello, mentre sono confermati Danilo Pellegrino, Alberto Carletti, Alessandro Arnone e Lara Livolsi.

Ernesto Mauri, dopo un’iniziale esperienza in Rusconi, è entrato in Mondadori come Direttore generale della divisione periodici nel 1991, ha lavorato per otto anni come Amministratore Delegato del gruppo Mondadori per poi spostarsi in Telecom nel 2000 e successivamente nel gruppo Cairo. Inoltre, è parte del Comitato di Presidenza della FIEG e presidente di Audipress.

Ecco cosa scritto nella nota stampa: “Riunitosi al termine dell’Assemblea, il Consiglio ha attribuito la carica di Vicepresidente a Danilo Pellegrino e conferito tutti gli opportuni poteri al Presidente, all’Amministratore delegato (confermato Alberto Carletti) e al Direttore generale (confermato Alessandro Arnone)“.