Presidenti Serie A

ANDREA AGNELLI Juventus Footbal Club Presidente 8½ Stagione con risultati altalenanti, ora in ripresa. Vedremo se la scelta di Pirlo gli darà ragione dopo quella infelice di Sarri. Bilanci in rosso negli ultimi anni e l’ossessione della Champions da vincere. Rimane il più bravo e influente dirigente in Italia e in Europa come presidente ECA.

ANTONIO PERCASSI Atalanta Bergamasca Calcio Presidente 9 Ha creato una squadra e una società vincente anche in Europa investendo nell’allenatore giusto, nello stadio e nei giovani, coniugando risultati sportivi ed economici. Ha dimostrato straordinarie capacità nella gestione del caso Gomez.





URBANO CAIRO Torino Football Club Presidente 5½ Ha salvato il Torino, ha investito tanto nei giocatori e poco per strutturare la società che ha uno dei brand più amati in Italia. I risultati sportivi e societari sono deludenti. Esagerate le contestazioni dei tifosi!





AURELIO DE LAURENTIIS Società Sportiva Calcio Napoli Presidente 7 In campionato zoppica mentre in Europa va meglio. Mettere in discussione l’allenatore a metà stagione non è furbo. Servirebbe concentrarsi sulla crescita della società e del fatturato oltre a uno stadio decente





DAN FRIEDKIN Associazione Sportiva Roma Presidente 6 Arrivato a fine agosto per ora ha fatto poco (lo Stadio?), ma la squadra cresce. Sicuramente saprà agire meglio di Pallotta (voto 4) che ha creato solo confusione e complicato il percorso per il nuovo stadio.

TOMMASO GIULINI Cagliari Calcio Presidente 6½ Passionale, competente e attento. Troppi cambi in panchina, ma squadra sempre in A. Anche lui impegnato, ma con poco entusiasmo, nella progettazione del nuovo stadio. Squadra in grande difficoltà nel girone di andata.

KYLE KRAUSE Parma Calcio 1913 Presidente 5 L’ultimo arrivato, non si vede e non si sente. Squadra e struttura societaria modeste, di conseguenza in zona retrocessione. Pizzarotti (voto 7) con altri imprenditori di Parma erano riusciti in 5 anni a riportare il Parma stabilmente in A.

CLAUDIO LOTITO Società Sportiva Lazio Presidente 6½ Personaggio vulcanico, competente ma molto arrogante. Come presidente della Lazio meriterebbe un 9 (bene anche in Champions), ma nella politica sportiva merita 4. Facciamo la media?

CARLO ROSSI Unione Sportiva Sassuolo Calcio Presidente 7½ Presidente in rappresentanza della famiglia Squinzi (voto 8). Equilibrato con alle spalle una società snella e solida da anni stabilmente in Serie A. Ottimo allenatore e tanti giovani interessanti. Per una città come Sassuolo un vero miracolo.

JOEY SAPUTO Bologna Football Club 1909 Presidente 6½ Da quando è diventato proprietario del Bologna, ha creato una società efficiente e ha investito molte risorse. Pochi risultati rispetto agli sforzi, ma nel calcio ci vuole pazienza. Bene il progetto del nuovo stadio.

PAOLO SCARONI Associazione Calcio Milan Presidente 7½ Presidenza di rappresentanza. Le chiavi le ha il fondo Elliott (Paul Singer, voto 6) e il management. Può lasciar traccia solo con il nuovo stadio e il ritorno ai vertici europei. Bravo a difendere Maldini e Pioli.

FRANCO SOLDATI Udinese Calcio Presidente 6½ Con il proprietario Gianpaolo Pozzo (voto 7,5) ha stabilizzato la società in A e costruito il nuovo stadio. Un bel esempio di concretezza e poche chiacchiere.



ORESTE VIGORITO Benevento Calcio Presidente 6½ Ha portato in alto il Benevento, pagando l’inesperienza nel primo anno di A. Ora che vi è ritornato stravincendo la B, ha saputo stabilizzare la società con ottimi risultati sportivi nel girone di andata. Manca lo stadio.

GIANNI VRENNA Football Club Crotone Presidente 5½ Gestisce da diversi anni il Crotone che continua a prendere l’ascensore fra A e B. Comunque fa miracoli rappresentando la punta dello stivale ai massimi livelli. Incerte prospettive future e scarsi risultati sportivi

STEVEN ZHANG Football Club Internazionale Milano Presidente 6½ Ha riportato l’Inter in alto in Italia, ma non in Europa (unica italiana ad uscire dalla Champions). Sta cercando un socio di minoranza per ripianare conti decisamente squilibrati. Se non dovesse vincere lo scudetto scenderà sotto la sufficienza.



ROCCO COMMISSO ACF Fiorentina Presidente 5 È arrivato lanciando il “fast, fast, fast”. Tante idee, ma confuse: senza capire ancora dove realmente si trova. Ha investito molto, ma per ora raccolto poco. Bluffa sullo stadio.

STEFANO CHISOLI Spezia Calcio Presidente 6 Appena approdata in A la società della famiglia Volpi (voto 7) ha fatto della programmazione la chiave del successo. Ha blindato un ottimo allenatore e risultati sportivi si stanno vedendo.





MASSIMO FERRERO Unione Calcio Sampdoria Presidente 5 Folkloristico e senza un progetto per una delle società con brand e storia straordinari. Dice di voler vendere, ma in realtà vuol fare l’affare della vita....



ENRICO PREZIOSI Genoa Cricket and Football Club Presidente 5 Se il Genoa è stabilmente in A lo si deve a lui, ma la società non ha mai espresso le sue potenzialità. Cerca di vendere ogni anno la società, ma non ci riesce. Avrebbe promesso il decimo scudetto!