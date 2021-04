Intesa Sanpaolo, Gros-Pietro: siamo orgogliosi di avere tra i nostri nuovi azionisti la Fondazione Cassa di Risparmio di Cuneo

“Noi siamo orgogliosi di avere tra i nostri nuovi azionisti la Fondazione Cassa di Risparmio di Cuneo, perché è un azionista importante per noi, un azionista di quelli stabili, che assicurano un indirizzo duraturo nel lungo termine alla banca”. Così il presidente di Intesa Sanpaolo Gian Maria Gros-Pietro (nella foto) intervenuto, giorni fa, ad un incontro organizzato dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Cuneo. “E oggi – ha aggiunto – è importante avere questo tipo di azionisti stabili, perchè in tutto il mondo ci si sta orientando verso i cosiddetti obiettivi Esg e avere degli azionisti, che condividono questi obiettivi nel loro statuto, significa poter orientare l’attività della banca in direzione sociali, ambientali, di corretto governo”.