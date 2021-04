Tod’s, ufficializzato l’ingresso di Chiara Ferragni

L’assemblea di Tod’s ha approvato il bilancio 2020 e ha deliberato di coprire la perdita dell’esercizio, pari 116,8 milioni di euro, mediante utilizzo della riserva straordinaria. L’assemblea ha inoltre autorizzato il consiglio di amministrazione a procedere all’acquisto di azioni proprie, per l’importo massimo del 20% del capitale sociale, per un periodo di 18 mesi. E’ stato infine nominato il nuovo cda (composto da 15 membri) per il triennio 2021-2023, tutti tratti dall’unica lista di candidati presentata dall’azionista di maggioranza (la holding della famiglia Della Valle, titolare di una partecipazione pari al 50,291% del capitale). Il board è composto da: Diego Della Valle, Andrea Della Valle, Umberto Macchi di Cellere, Emilio Macellari, Marilù Capparelli, Maurizio Boscarato, Cinzia Oglio, Luca Cordero di Montezemolo, Sveva Dalmasso, Chiara Ferragni, Romina Guglielmetti, Vincenzo Manes, Emanuela Prandelli, Luigi Abete, Pierfrancesco Saviotti.