L’Assemblea degli Azionisti di ACEA approva il Bilancio di Esercizio al 31 dicembre 2020 e delibera il pagamento di un dividendo di 0,80 Euro per azione

L’Assemblea degli Azionisti di ACEA SpA (nella foto, l’a. d. Giuseppe Gola), riunitasi oggi in prima convocazione, ha approvato il Bilancio di esercizio e ha presentato il Bilancio consolidato al 31 dicembre 2020 che evidenzia un utile netto, dopo le attribuzioni a terzi, di 284,9 milioni di Euro. E’ stata, inoltre, presentata agli Azionisti la Dichiarazione consolidata non finanziaria ai sensi del D.Lgs. 254/2016 (Bilancio di Sostenibilità 2020). Si segnala che, in considerazione del permanere dello stato di emergenza sanitaria connesso all’epidemia da COVID-19 e tenuto conto delle previsioni normative emanate per il contenimento del contagio – in conformità con quanto previsto dall’art. 106, comma 4, del Decreto Legge 17 marzo 2020 n. 18, convertito con Legge 24 aprile 2020 n. 27 e modificato dall’art. 3 comma 6 del Decreto Legge 31 dicembre 2020 n. 183 – l’intervento in Assemblea da parte degli aventi diritto è avvenuto esclusivamente per il tramite del Rappresentante Designato dalla Società ai sensi dell’art. 135- undecies del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. Al momento dell’apertura dei lavori risultava rappresentato in Assemblea l’87,54% circa del capitale sociale. Il Margine Operativo Lordo (EBITDA) consolidato aumenta del 10,9% a 1.155,5 milioni di Euro (1.042,3 milioni di Euro nel 2019). L’andamento del risultato, che evidenzia una crescita organica superiore al 10%, è attribuibile principalmente alla positiva performance delle attività regolate della distribuzione idrica ed elettrica. Il Risultato Operativo (EBIT) è pari a 535,0 milioni di Euro, in crescita del 2,3%. L’Utile netto di competenza del Gruppo raggiunge 284,9 milioni di Euro, in lieve aumento rispetto allo scorso anno (283,7 milioni di Euro). Gli Investimenti realizzati nel 2020 sono pari a 907,0 milioni di Euro, in crescita rispetto ai 792,8 milioni di Euro dell’anno precedente (+14,4%) e sono destinati per l’84% alle attività regolate. L’Indebitamento finanziario netto del Gruppo passa da 3.062,8 milioni di Euro della fine del 2019 a 3.528,0 milioni di Euro al 31 dicembre 2020. L’andamento dell’indebitamento è influenzato principalmente dai maggiori investimenti, dalla variazione di perimetro (consolidamento SII Terni +59 milioni di Euro) oltre che dagli effetti regolatori e dall’impatto dell’emergenza Covid-19. L’Assemblea ha altresì approvato la destinazione dell’utile di esercizio come proposta dal Consiglio di Amministrazione e la distribuzione del dividendo. Il dividendo complessivo (cedola n. 22) di Euro 170.038.325,60, pari a 0,80 Euro per azione, sarà messo in pagamento a partire dal 23 giugno 2021, con stacco cedola il 21 giugno e record date il 22 giugno. Alla data di approvazione del bilancio, le azioni proprie sono pari a 416.993. L’Assemblea ha, inoltre, approvato la prima Sezione e deliberato in senso favorevole sulla seconda Sezione della Relazione sulla politica in materia di Remunerazione e sui compensi corrisposti, ai sensi dell’articolo 123-ter del D.Lgs.58/98